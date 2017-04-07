Талгат Абдуллин: Программа переселения «аварийщиков» имеет все шансы завершиться успешно

07 Май 2017 | Тема дня

(Казань, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Сегодня в Государственном жилищном фонде Татарстана прошел брифинг, посвященный ситуации с аварийным жильем в республике. Его провел исполнительный директор ГЖФ Талгат Абдуллин.

«В целом по Татарстану сейчас к переселению готовятся жители свыше 7775 аварийных помещений. Из них 1377 человек – собственники, которые говорят: нам другой квартиры не надо. Они получают деньги и уходят. Жителям 4240 аварийных помещений предлагают улучшить жилищные условия через социальную ипотеку. Из них 1609 человек уже переехали в новые квартиры. 672 семьи определились с выбором квартиры и ожидают завершения строительства этих зданий. 760 семей пока вообще никак не определились. Безусловно, мы рекомендуем этим семьям побыстрее обратиться в исполкомы, встать на учет, заключить договор и выбрать квартиры. Мы готовы их предоставить», – отметил Талгат Абдуллин.

Глава ГЖФ также обозначил цену квадратного метра за предоставляемые «аварийщикам» квартиры. «Я заявляю о том, что те граждане, которые сейчас выбирают квартиру, получат ее за цену не более чем 31 тысяча рублей за квадратный метр. Эта цена была обозначена в феврале. С этого момента все квартиры продаются по цене 31 тысяча за “квадрат“. Это очень важный момент. У нас бесконтактная система, все это в компьютере: при выборе квартиры для “аврийщика“ цена устанавливается в размере 31 тысяча рублей за квадратный метр. Я подчеркиваю: цена для “аварийщика“, не для всех, потому что разница между 31 тысячей рублей и реальной стоимостью компенсируется средствами бюджета РТ», – подчеркнул Абдуллин.

Что касается муниципального жилья, то в Татарстане к переселению готовятся жители 2133 аварийных помещений. «На сегодняшний день помещения переданы исполнительным комитетам, отобраны квартиры, в том числе 802 квартиры в завершенных домах. Эти квартиры сейчас получили муниципалитеты, идет заселение», – подчеркнул Талгат Абдуллин.

В завершение брифинга глава ГЖФ РТ отметил, что «программа аварийного жилья имеет полные шансы выполниться с тем ожиданием, с которым была принята».