Майские праздники: в противопожарном режиме

07 Май 2017 | новости Печать

Майские праздники: в противопожарном режиме

В Татарстане в три раза возросло число возгораний сухой травы. За разведение костров оштрафованы 2 председателя садовых обществ и 15 садоводов.

Весна считается самым пожароопасным сезоном. Майские праздники люди проводят на садовых участках, убирают территорию, разводят костры и жарят шашлыки. Сейчас пожар может вспыхнуть из-за любой оплошности — брошенного окурка, во время сжигания мусора и прошлогодней травы. С начала года в Татарстане зафиксировано более 100 случаев возгорания сухой травы, что в три раза больше, чем за аналогичный период.

– Хотелось бы предупредить и призвать жителей Татарстана, чтобы перестали поджигать сухую траву. Это приводит к большой беде. Есть трагические примеры, так, в Иркутской области сгорел целый населённый пункт. Поэтому я призываю население быть осторожным с огнем и быть бдительным, – обратился к татарстанцам первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Эмир Бедертдинов.

Причиной резкого роста палов травы эксперт назвал недисциплинированность и безответственность людей. С начала года сотрудники лесопожарных формирований страны ликвидировали более 2,2 тысяч лесных пожаров на площади около 170 тысяч га. Основными причинами возгораний стали возгорания травы и неосторожное обращение с огнем в лесу. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами сейчас действует в Забайкальском крае, Бурятии и одном районе Челябинской области. Особый противопожарный режим введен в 37 субъектах страны, в том числе в Татарстане.

– Особый противопожарный сезон объявлен в республике с 25 апреля по 15 мая. В обычный период за нарушение правил пожарной безопасности суммы штрафов для граждан составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. В особый противопожарный режим эти суммы удваиваются. Если нанесён крупный ущерб, то виновник может быть привлечён к уголовной ответственности, – рассказал начальник отдела госконтроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Нияз Тазмеев.

Рейды в садах и огородах

Чтобы предотвратить возможные случаи новых возгораний, сотрудники госпожнадзора проводят рейды на территории садов и огородов. Уже прошло более 70 надзорных и 120 профилактических мероприятий. По результатам рейдов за разведение костров на участках оштрафованы 2 председателя садовых обществ и 15 садоводов. Профилактические беседы проведены для 4 тысяч человек, между садоводами распространяются информационные листовки.

– Очень часто при тушении пожаров на территории дачных товариществ и садоводческих обществ огнеборцы сталкиваются с проблемами. Это отсутствие дорог и кольцевых проездов с твердым покрытием. Даже при наличии воды пожарные не всегда могут подъехать на нужное расстояние к очагу возгорания. В этом виноваты сами садоводы, которые самовольно захватывают лишние метры земли вдоль дорог. Для проезда пожарной машины требуется дорога шириной не менее 3,5 метров, – отметили в пресс-службе МЧС РТ.

Не сжигайте траву и мусор

Специалисты МЧС РТ напоминают, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть специальные места. В период действия особого противопожарного режима любое разведение открытого огня запрещено.

Также нельзя скапливать мусор вдоль дорог. На такие свалки дачники выбрасывают остатки строительного мусора, старые вещи, спиленные деревья и кустарники. В теплую погоду достаточно одного непотушенного окурка, чтобы огромная куча мусора воспламенилась. В этом случае огонь может перекинуться на соседние дачные домики.

Садоводам рекомендуется запастись первичными средствами пожаротушения. Это бочка с водой, ведро, багры, ломы, лопаты, емкости с песком, огнетушители. Нужно позаботиться об исправности электросетей, бытовых, газовых и керосиновых приборов, печек. Еще одна большая проблема – это отсутствие противопожарных разрывов между строениями. Минимальное расстояние между деревянными сооружениями должно составлять 15 метров.

Жарьте шашлыки в безопасных местах

Разжигание костров и разведение огня в мангале допускается только в безопасных местах при соблюдении следующих правил:

1. Костер можно разводить в небольшом котловане (яме, рве) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. Мангал лучше устанавливать на ровной площадке. Емкость должна быть сделана только из негорючих материалов.

2. Место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров
от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При разведении огня в мангале минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

3. Территория вокруг костра или мангала должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

4. Люди, разводящие костер или огонь в мангале, должны при себе иметь средства пожаротушения (огнетушитель, канистру с водой) для тушения возможного пожара, а также мобильные средства связи для вызова при необходимости подразделения пожарной охраны.

5. При разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

– Запрета на посещение лесов не было. В лесах нельзя разводить открытый огонь. Шашлыки можно жарить в специально отведённых местах. Они есть в каждом районе республики. К примеру, в Боровом Матюшино или в районе озера Лебяжье. При готовке мяса на мангале необходимо соблюдать все меры безопасности, – отметил Нияз Тазмеев.

Cообщайте о пожарах

Министерство лесного хозяйства РТ предупреждает, что высокая пожарная опасность лесов в начале мая ожидается в нескольких районах Татарстана: Альметьевском, Заинском, Нурлатском, Черемшанском, Алькеевском, Аксубаевском, Бугульминском, Лениногорском, Бавлинском и Ютазинском. Жители республики могут сообщать обо всех фактах возгораний в лесах на бесплатный прямой номер лесной охраны 8-800-100-94-00.

 

Автор: Наталья Рыбакова, "События"


 

 


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