Во сколько праздничный салют озарит вечернее небо Кукмора в День Победы?

7.30-8.30 - Торжественный объезд города Кукмор колонны байкеров из 25 мотоциклов.
9.00-9.40 - Торжественное шествие механизированной колонны и пешей колонны от здания районного Совета до Парка Победы.
9.30-9.50 - Шествие участников торжественной акции «Бессмертный полк» от здания Исполнительного комитета до Парка Победы.
10.00-11.00 - Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, возложение венков к Вечному огню в Парке Победы.
11.00-12.00 - Тематическая концертная программа учащихся Детской школы искусств.
19.00-22.00 - Народное гуляние, большой концерт.
22.00 - Праздничный САЛЮТ.
22.00-23.00 - Дискотечная программа.