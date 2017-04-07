Кукморский боксер внес вклад в победу сборной РТ

07 Май 2017 | Спорт

В матче приняли участие 10 боксеров из Татарстана. В составе сборной команды честь нашей республики защищал воспитанник отделения бокса спортшколы «Зилант» Адель Габдрахманов. Он победил соперника из города Красный Луч и внес свой вклад в победу сборной РТ, которая выиграла со счетом 6:4. Адель Габдрахманов – первый в истории Кукморского района боксер, который провел международную встречу.

Руслану Худайберганову за второе место в Чемпионате Республики Татарстан по боксу присвоен разряд КМС.

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