Условия соревнования на период весенне-полевых работ 2017 года в Кукморском районе

Итоги районного соревнования участвующих в весеннее-полевых работах будут подводиться каждые 7 дней, победителям будут вручаться:
- четырем победителям, занявшим 1 место – Благодарственное письмо главы района и денежное вознаграждение в размере 800 рублей.
- четырем победителям, занявшим 2 место – Благодарственное письмо главы района и денежное вознаграждение в размере 700 рублей.
- четырем победителям, занявшим 3 место – Благодарственное письмо главы района и денежное вознаграждение в размере 600 рублей.
Обязательным условием является выполнение 7-дневной нормы.