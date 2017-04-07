На полях хозяйства имени Вахитова полным ходом идут весенне-полевые работы (фото)

На полях нашего района полным ходом идут весенне-полевые работы. Во многих хозяйствах завершились боронование озимых культур, многолетних трав, дополнительная подкормка, увеличиваются и площади засеянных полей. Вот и у вахитовцев работа кипит: на какое поле ни посмотришь, везде видны тракторы с различными агрегатами, развозящие семена машины.

У хозяйства имени Вахитова насчитывается 5233 гектара пахотных земель. На сегодняшний день завершились боронование и дополнительная подкормка озимых культур на 800 гектарах и многолетних трав на 1440 гектарах. Если перевести в действующие вещества, удобрения заготовлены из расчета 100 килограммов на каждый гектар.

- Яровые культуры будут засеяны на 2993 гектарах. На 80 гектарах посеяли пшеницу, на 130 – ячмень, на 100 гектарах – горох, - сказал главный агроном хозяйства имени Вахитова Анатолий Апаев. – Для выполнения весенне-полевых работ есть все условия. Техники хватает, с горюче-смазочными материалами проблем нет.

Также он отметил то, что земля созревает неравномерно. Поэтому приходится несколько раз в день обходить поля и проверять спелость почвы. Да, для хлебороба дорог каждый час.

Здесь планируется выращивать рапс, сою, люпин, вику. На 600 гектарах будет посеяна кукуруза на силос, а на 400 гектарах – на зерно. На 200 гектарах из 1100 уже посеяны семена кормосмеси.

У вахитовцев и посевной материал высокого качества, собственного производства, только вот семена рапса и кукурузы пришлось купить.

- Семена перед посадкой протравливаем. Все они прошли фитосанитарную проверку. Определена совместимость культур и препаратов, их объем и другие показатели. Также предприняты меры защиты от вредителей и сорняков на летний период, - сказал главный агроном.

И о механизаторах здесь можно услышать только хвалебные слова. «Парни – молодцы, способные, стараются. С шести утра и до темна трудятся в поле», - сказали здесь. Перед тем, как приступить к полевым работам, им были разъяснены правила безопасности и охраны труда. Механизатору назначены помощники, за каждой сеялкой закреплены ответственные люди. Каждые три дня подводятся итоги работы. Тому, кто больше всех выполняет норму-смену, вручается переходящий флаг и денежная премия, а уже на Сабантуе передовой механизатор получит в награду барана.

- Такое соревнование ускоряет темп работы и служит поощрительной мерой, - сказал Анатолий Апаев. Подарки вручает лично руководитель хозяйства. И семья передовика это видит, гордится. И вообще это приятно. Да и премия является дополнительным доходом.

Николай Степанов, который стал нынче первым победителем, как раз на тракторе ДТ-75 сеял ячмень. В прошлом году он уже был награжден бараном и нынче уступать не собирается. И его помощники – студенты Кукморского аграрного колледжа Айнур Фазлыев и Нияз Миннебаев - очень способные молодые ребята. Работают одной командой.

В хозяйстве имени Вахитова натолкнулись на одну проблему: как и в других сельскохозяйственных предприятиях, агрофирмах, и здесь встречаются случаи, когда хозяева паевых земель выделяют себе самые урожайные участки земли. Это наносит материальный и моральный ущерб хозяйству, которое на лучшем счету по республике: не получается собрать ожидаемый урожай с полей, у рабочего человека опускаются руки. А ведь благодаря хозяйствованию вахитовцев на высшем уровне, население обеспечено рабочими местами, стабильной зарплатой, кормами для скота в достаточном количестве, в деревнях полным ходом работают социальные объекты, ремонтируются, асфальтируются уличные дороги. И то, что Президентом Республики было выделено деревне Вахитово 10 миллионов рублей для строительства парка отдыха, является результатом их хорошей работы. А паевые земли должным образом не возделываются, на некоторых растут сорняки. Однажды уже наблюдался распад коллективных хозяйств из-за прихода в район инвестора, последствия до сих пор не исправлены. Чтобы подобное не повторилось, нужно сохранить земли целыми и развивать славу хозяйства.