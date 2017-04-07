На праздник были приглашены воспитанники Кукморского детского сада «Колокольчик». Ребят развлекали персонажи из произведений Тукая. Дети с удовольствием участвовали в играх, пели песни, танцевали. Данное мероприятие является как увлекательным, так и поучительным для детей и взрослых. Праздник завершили исполнением песни «Туган тел», обзорной экскурсией по музею и награждением грамотами.
В Кукморском краеведческом музее для ребят организовали праздник (фото)
Сотрудников Кукморского краеведческого музея был подготовлен и проведен праздник, посвященный дню рождения Габдуллы Тукая.
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В Татарстане капремонт идет в 766 из 996 многоквартирных домов
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11:23 06.05.2017
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11:23 06.05.2017
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Настоящая проблема этого времени – сжигание травы и мусора.
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Во время репетиции проезд по площади Тысячелетия был запрещен.
00:00 06.05.2017
Студенты пяти татарстанских вузов отправятся на «Российскую студенческую весну-2017»
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