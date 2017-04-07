"Вселенная дает знак" - Глава 2

06 Май 2017 | Литературная страничка

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Мой мир рухнул в одночасье... Кажется, что все стало серым и мрачным. Конечно, мама умирает... Даже врагу не пожелаешь таких мучений. Почему именно моя мать?! Почему я? Я билась в истерике. Почему?...

Я снова услышала шаги, быстро вытерев слезы, я встала и подошла к зеркалу. Мне было совершенно наплевать на свой вид, я поскорей хотела быть рядом с мамой. Снова захотелось плакать и биться головой о стену. Шаги. Папа здесь. Я быстро вскочила, подбежала к двери и открыла ее. Папа велел идти за ним тихо и спокойно, что я и сделала. Мы оказались у восточного крыла нашего небольшого поместья. Папа велел не плакать возле мамы и говорить ей только тёплые слова. Мне опять захотелось плакать, но папа взял меня за руку и повёл к маме. Когда я вошла в комнату, я не узнала свою мать. Неужели, она так изменилась за одну ночь?! Кожа была бледная, глаза большие, под ними чёрные круги, кожа лица обвисла, выступили вены. Я подошла ближе и села на край ее кровати. Мама улыбнулась, и я тоже улыбнулась ей в ответ. Но внутри у меня полыхал огонь, который жёг мое сердце. Мне очень сильно хотелось плакать. Наконец, мама заговорила:

-Кайя, доченька моя, солнышко моё, моя принцесса, не печалься и не плачь, я всегда буду рядом с тобой, я буду в твоём маленьком и хрупком сердечке...

С этими словами она закрыла глаза. Она умерла. Умерла на моих глазах, а я ей даже ничего не сказала! Я закричала так громко, что, наверное, меня было слышно даже в Лондоне. Вбежал папа. Он упал на колени и закрыл лицо руками. Я подбежала к нему и бросилась в его объятия. Так не стало мамы...

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