Трехлетний малыш утонул в луже

Трагедия произошла 1 мая на территории частного дома в пригороде Владивостока.

Мальчик гулял под присмотром родителей. Однако когда они на секунду отвернулись, ребенок упал в заполненную водой яму. Выбраться самостоятельно он не смог, сообщает источник.

Отмечается, что глубина ямы составила всего 20 сантиметров, она была вырыта как основание для будущей клумбы.

Сообщается, что ребенок страдал ДЦП. В настоящий момент СКР начал доследственную проверку по факту несчастного случая. Сыщики устанавливают обстоятельства произошедшего.