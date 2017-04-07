Какая погода ждет кукморян на День Победы

В Республике

На Марсе нашли каску и пистолет времен Второй мировой войны – видео

Снимки опубликованы специалистами из NASA.

20:20 06.05.2017 Снимки опубликованы специалистами из NASA.

«Музыка Победы в парках и скверах» прозвучала на Кремлевской набережной Казани

Фестиваль посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

18:07 06.05.2017 Фестиваль посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Рустам Минниханов ознакомился с темпами посевной в Апастовском и Тетюшском районах

Президента РТ сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

17:37 06.05.2017 Президента РТ сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

В Лениногорском районе пострадал водитель перевернувшейся «Нивы»

ДТП с пострадавшими на автодороги около населенного пункта Керлигач.

16:47 06.05.2017 ДТП с пострадавшими на автодороги около населенного пункта Керлигач.

Президент РТ остался доволен ходом посевных работ в Тетюшском районе

Сев яровых проведен более чем на 40 процентах площадей, сахарной свеклы – более 70 процентов от плана.

16:37 06.05.2017 Сев яровых проведен более чем на 40 процентах площадей, сахарной свеклы – более 70 процентов от плана.

В Кировском и Московском районах Казани проводят уборку в преддверии Рамазана

Коллективы мечетей «Ярдэм» и «Рамазан» очистили от мусора и сухой травы прилегающие территории.

16:34 06.05.2017 Коллективы мечетей «Ярдэм» и «Рамазан» очистили от мусора и сухой травы прилегающие территории.

Появились фото аварии «Киа» и трактора в Тюлячинском районе Татарстана

Трактор «Нью Холланд» столкнулся с легковым автомобилем «Киа Рио».

16:18 06.05.2017 Трактор «Нью Холланд» столкнулся с легковым автомобилем «Киа Рио».

Рустам Минниханов ознакомился с ходом посевной кампании в Верхнеуслонском районе

Глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов доложил, что этой весной планируется засеять 21,1 тыс. га площадей.

16:01 06.05.2017 Глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов доложил, что этой весной планируется засеять 21,1 тыс. га площадей.

МЧС предупредило об ухудшении погоды

Ухудшение погоды ожидается с 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая.

15:54 06.05.2017 Ухудшение погоды ожидается с 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая.

Татары Бельгии отметили Сабантуй

На празднике для соотечественников выступили артисты из Татарстана.

15:02 06.05.2017 На празднике для соотечественников выступили артисты из Татарстана.

Рустам Минниханов обсудил продвижение бренда «Казань Экспо» с главой инвестиционного форума в Дубае

Стороны также обговорили сотрудничество в области организации выставочно-ярмарочной деятельности в целом.

14:12 06.05.2017 Стороны также обговорили сотрудничество в области организации выставочно-ярмарочной деятельности в целом.

Фарид Мухаметшин: Татарстан внес свою лепту в Победу

В казанском парке Горького прошел митинг памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

13:43 06.05.2017 В казанском парке Горького прошел митинг памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Татарстане яровыми засеяно более трети площадей от запланированных

По словам главы Минсельхозпрода РТ, к посевной кампании приступили во всех районах республики.

13:34 06.05.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, к посевной кампании приступили во всех районах республики.

Рустам Минниханов вручил Рашиду Калимуллину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Награда присуждена знаменитому композитору за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

13:13 06.05.2017 Награда присуждена знаменитому композитору за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Казани, изменится дорожное движение

Автоинспекторы рекомендуют жителям и гостям столицы Татарстана добираться до места проведения праздничных мероприятий в пешем порядке.

13:10 06.05.2017 Автоинспекторы рекомендуют жителям и гостям столицы Татарстана добираться до места проведения праздничных мероприятий в пешем порядке.

Талгат Абдуллин: Программа переселения «аварийщиков» имеет все шансы завершиться успешно

Собственникам свыше 4,2 тысячи аварийных помещений предлагают улучшить жилищные условия посредством социальной ипотеки.

13:02 06.05.2017 Собственникам свыше 4,2 тысячи аварийных помещений предлагают улучшить жилищные условия посредством социальной ипотеки.

В Тюлячах пострадал водитель легкового авто при столкновении с трактором

Дорожный инцидент случился между населенными пунктами Баландыш и Айдарово.

12:22 06.05.2017 Дорожный инцидент случился между населенными пунктами Баландыш и Айдарово.

В Татарстане капремонт идет в 766 из 996 многоквартирных домов

Капремонт также начат во всех школах и детских садах из плана на этот год.

12:05 06.05.2017 Капремонт также начат во всех школах и детских садах из плана на этот год.

Президент Татарстана назвал недопустимым принуждение к участию в шествии «Бессмертного полка»

Рустам Минниханов также поручил принять необходимые меры по обеспечению антитеррористической безопасности во время акции.

11:23 06.05.2017 Рустам Минниханов также поручил принять необходимые меры по обеспечению антитеррористической безопасности во время акции.

МЧС напомнило о правилах пожарной безопасности для дачников и садоводов

Настоящая проблема этого времени – сжигание травы и мусора.

09:09 06.05.2017 Настоящая проблема этого времени – сжигание травы и мусора.

Госархив Татарстана открывает чтение писем военных лет

Акция «Мы понимаем солдатские письма» приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

04:05 06.05.2017 Акция «Мы понимаем солдатские письма» приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Казани провели репетицию парада Победы

Во время репетиции проезд по площади Тысячелетия был запрещен.

00:00 06.05.2017 Во время репетиции проезд по площади Тысячелетия был запрещен.

Студенты пяти татарстанских вузов отправятся на «Российскую студенческую весну-2017»

В Казани завершился республиканский этап всероссийского студенческого конкурса.

23:50 05.05.2017 В Казани завершился республиканский этап всероссийского студенческого конкурса.

В Тетюшах состоялся посвященный Дню Победы автопробег

По центральным улицам города проехали 26 машин.

23:46 05.05.2017 По центральным улицам города проехали 26 машин.

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение главе «Свея» Рашиду Аитову

Аитов обвиняется в 126 эпизодах по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

23:33 05.05.2017 Аитов обвиняется в 126 эпизодах по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники МЧС провели рейд по садовым обществам Казани

Руководство общества «Березка» исправило ряд нарушений, выявленных еще в прошлом году, но недочеты еще остались.

23:29 05.05.2017 Руководство общества «Березка» исправило ряд нарушений, выявленных еще в прошлом году, но недочеты еще остались.

Марат Ахметов оценил посевную в Нурлатском, Аксубаевском и Новошешминском районах

Министр дал положительную оценку организации весенне-полевых работ и пожелал сельчанам благоприятных погодных условий и богатого урожая.

23:07 05.05.2017 Министр дал положительную оценку организации весенне-полевых работ и пожелал сельчанам благоприятных погодных условий и богатого урожая.

В Татгосфилармонии чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана с участием популярных артистов.

22:48 05.05.2017 Состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана с участием популярных артистов.

УНИКС начал плей-офф с победы

7 мая в Краснодаре состоится второй матч с «Локомотивом-Кубанью».

22:00 05.05.2017 7 мая в Краснодаре состоится второй матч с «Локомотивом-Кубанью».