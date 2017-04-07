Какая погода ждет кукморян на День Победы

9 мая по прогнозам синоптиков будет облачно, днем с прояснениями.
По прогнозпм синоптиков, в большинстве районов дождь, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4..+9º, максимальная температура воздуха днем +18..+23º.
Нашу дорогую коллегу, талантливого журналиста Курбанову Ризилю Муллагалиевну поздравляем с Днем рождения. От всей души поздравляем тебя с праздником. Желаем увлекательных материалов и статей, популярности и высокой читаемости, интересных собеседников,…
3 апреля у нашего любимого, дорогого, близкого человека Терентьевой Клавдии Шагеевны из деревни Верхний Кумор юбилей – 75 лет. От всей души поздравляем тебя, родная, с юбилеем. Желаем крепкого здоровья…