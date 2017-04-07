Гороскоп на 7 мая: Овны забудут про хитрость, а Водолеи сбросят тяжесть с плеч

06 Май 2017 | новости Печать

Гороскоп на 7 мая: Овны забудут про хитрость, а Водолеи сбросят тяжесть с плеч

День очень не подходит для каких-либо споров, хотя именно к этому гороскоп будет склонять. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, не пытайтесь переубедить своих оппонентов: сделать это будет трудно и может вызвать массу негативных эмоций. Чем настаивать на своем, лучше поискать убедительные аргументы. А вообще же в спорах выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. В остальном же гороскоп неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, лучше выбрать последнее.

ОВЕН

Звезды гороскопа советуют Овну не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Успешная стратегия Овна проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Овну помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Четко сформулированная цель откроет перед Овном новые возможности и новые двери.

ТЕЛЕЦ

 Любая мелочь в глазах Тельца способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Телец способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Тельцу вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах ему не повредит.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют их к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Близнецы способны случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют Близнецам выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там им будет не до обличительных разговоров.

РАК

Раку следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Рак способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Раку в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее – запросто.

Именинники 7 мая:

 

 • Авраам /перемещ./ • Алексей • Валентин • Елизавета

 • Иннокентий • Леонтий • Лука • Николай

 • Роза /католич./ • Савва • Фома • Эльза

ЛЕВ

Окружающие могут втянуть Льва в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Лев даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ему в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

ДЕВА

Ключом к успеху в гороскопе Девы будет решительность! Дева может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Девы в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то самое время начать действовать. Хуже, если Дева возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть ее на опрометчивый поступок.

ВЕСЫ

Весы и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет их прямолинейным желанием высказывать все, что Весы считают нужным, окружающим прямо в лицо. Их логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Весов не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют им направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Весов под ногами, они способны совершить невозможное!

СКОРПИОН

Скорпиону не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Скорпион в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что риск оказаться для кого-то «крайним» для Скорпиона весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

СТРЕЛЕЦ

Звезды гороскопа советуют Стрельцу приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем Стрельцу вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Стрельца будет больше шансов на победу.

КОЗЕРОГ

Для Козерога настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Козерог не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то это хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

ВОДОЛЕЙ

У Водолея может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав свою неправоту в каком-то вопросе, Водолей не пожалеет – он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

РЫБЫ

Рыбы могут демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить им палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Рыбы способны защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит им разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Рыбы могут с удивлением обнаружить, что нажили себе несколько новых врагов или новых друзей.


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