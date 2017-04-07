В Индии родилась девочка со второй головой на животе и тремя руками (фото)

06 Май 2017 | новости

(Казань, «Татар-информ»). В Индии родилась девочка со второй головой в районе живота – так называемым паразитическим близнецом. Кроме того, у ребенка рядом со второй головой была третья рука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail.

Голова в районе живота была недоразвита, не имела ушей и глаз. По словам врачей, она лишала младенца жизненно необходимых питательных веществ.

Хирурги в городе Джайпур успешно удалили отросток в ходе сложной 4-часовой операции, сейчас малышка идет на поправку.