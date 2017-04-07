Случайный прохожий поймал упавшую с многоэтажки девочку

06 Май 2017 | новости Печать

Случайный прохожий поймал упавшую с многоэтажки девочку
Калиниградский мичман чудом спас маленькую девочку.
Все произошло в восьмом часу вечера 27 апреля. По данным следствия, двухлетние близняшки (мальчик и девочка), а также их 10-летняя сестра находились дома под присмотром бабушки, пока родители были на работе. Семья, сразу уточним, считается благополучной.

Около семи часов вечера женщина ненадолго вышла из квартиры, оставив ребятишек под присмотром сестренки, которая делала уроки в соседней комнате. Непоседливые близняшки смогли открыть окно, забрались на подоконник и один за другим полетели вниз с высоты восьмого этажа…

«Ждал ее с поднятыми руками»

20-летний мичман Павел Рудаков в тот вечер, как обычно, вышел на пробежку. Его дом находится как раз неподалеку.

— Я бежал и услышал звук, что-то упало. Смотрю – а это ребенок, мальчик в маечке! – рассказывает Павел «Комсомолке». – Я перепрыгнул забор и – к нему. Мальчик упал на козырек подвала, оттуда уже на асфальт. Я было к нему, а потом поднял голову и вижу, как еще и девочка из окна на восьмом этаже вылезает. Сразу мелькнула мысль: «Не спас первого ребенка, так спасу второго». Я забрался на козырек и стал с поднятыми руками ждать, когда девочка упадет. Она вылезала на улицу ногами вперед, сползала… Я поймал ребенка. Получилось, что принял ее удар на себя. Она головой об мои руки стукнулась. Я девочку в руках держу, а она смотрит на меня и плачет. Руками и ногами шевелила. Значит, обошлось. Тут кто-то вынес одеяло, я закутал ребенка и передал врачам «Скорой помощи», которые подъехали.

По словам Павла, первый ребенок упал на козырек, крытый металопрофилем. Угодил аккурат между балками, к которым крепится относительно мягкая и податливая металочерепица. Это его и спасло.
 

 


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