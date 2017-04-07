Кукморяне в рядах "Бессмертного полка": Абдулхак Шарафиев

06 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка"

Прадед со стороны мамы Абдулхак Шарафиев родился в деревне Люга Кукморского района в 1910 году. Работал в колхозе ветврачом, 20 октября 1944 призван в РККА, с 8 января 1945 года участвовал в боевых действиях на фронте. Был пулеметчиком четвертой стрелковой роты 155 Гвардейского стрелкового полка, 52-й гвардейской стрелковой Рижско-Берлинской орденов Ленина, в боях при прорыве сильноукрепленной обороны противника 22 апреля 1945 года в районе Фалькинберг (Швеция) в числе первых ворвался в траншеи противника, где грантами уничтожил один ручной пулемет и пять солдат противник. вВпригороде Вайсензее (район Берлина) огнем своего пулемета прикрывал продвижение стрелковым ротам. В уличных боях Берлина проявил мужество, смелость и отвагу, уничтожил огневую точку и девять солдат противника.

За проявленные при этом мужество, смелость и отвагу награжден правительственной наградой "Красная звезда".