Кукморянину вручили боевые награды его отца - Героя войны (фото)

06 Май 2017 | Тема дня Печать

Кукморянину вручили боевые награды его отца - Героя войны (фото)

Сегодня глава района Сергей Димитриев и военный комиссар района Равиль Гафиев вручили Альберту Салахову удостоверения боевых наград к ордену «Красная звезда» и к медали «За боевые заслуги» его отца – нашего земляка родом из деревни Большой Сардек, Героя войны, погибшего на поле брани Салахова Сахапа Салаховича.

- Наш отец был военным. Служил на пограничной заставе на Дальнем Востоке.  В 1943 году добровольцем ушел на войну. Но 14 марта 1945 года  пал смертью храбрых. Он был похоронен на Братском кладбище на территории Польши, - говорит Альберт Салахов.

Когда отец ушел на войну, семья переехала в родные края – Большой Сардек.

- Матери постоянно приходили письма солдата. Однако «похоронки» не было. О смерти отца сообщил его сослуживец, - говорит разменявший восьмой десяток ветеран.

Альберт Салахов долгие годы проживал в Сибири, где и познакомился со своей супругой Татьяной. Проработав 36 лет и выйдя на заслуженный отдых, Альберт абый с семьей решил вернуться в Кукмор. Вот уже как 12 с лишним лет они проживают в Кукморе. Их сын Роберт с семьей живут в Москве.

- Когда приехали в Кукмор, родственники передали нам семейный фотоальбом. Там были и письма отца. Дали запрос в архив, оттуда пришел ответ, отправили необходимые документы для получения боевых наград. В преддверии праздника сообщили радостную новость. Очень волнуемся. Для нас его боевые награды – большая радость, - говорит Татьяна Петровна. – Мой отец тоже участвовал на войне, был летчиком.  Во время битвы на Курской дуге его самолет сбили враги. Он успел прыгнуть с парашютом. Упавшего в болото отца спасли девушки, собиравшие в лесу ягоды. После войны отец жил с нами в Сибири, где и был похоронен.

Алсу ИДРИСОВА, фото автора

 

 


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