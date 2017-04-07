Госархив Татарстана открывает чтение писем военных лет

06 Май 2017 | новости

Завтра, 7 мая, в Казани пройдет приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне акция «Мы помним солдатские письма». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.

Впервые известные люди Казани, в числе которых – актеры, музыканты, чиновники и бизнесмены, звезды эстрады и журналисты будут публично читать письма тех, кто скучал по родным на фронте, и тех, кто писал солдатам из тыла. В чтениях также примут участие семьи, чтобы родители и дети, бабушки, дедушки и внуки вместе окунулись в атмосферу праздника.

В галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши будут звучать письма о любви. Именно любовь давала солдатам силы для победы. Наши современники в сопровождении актера Качаловского театра Николая Чайки прочитают письма солдат к своим любимым. Завершат вечер песни и танцы военных лет в исполнении учащихся музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева.

Татар-информ