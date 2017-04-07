Синоптики Татарстана предупредили об усилении ветра до 20 м/с

Ночью и днем 7 мая в Татарстане ожидается усиление ветра. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.
Согласно прогнозам синоптиков, местами по Татарстану западный и северо-западный ветер усилится порывами до 15 – 20 м/с.
Ухудшение погоды прогнозируется ночью и днем 7 мая.
Ночью и днем 7 мая в Татарстане ожидается усиление ветра. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.
Согласно прогнозам синоптиков, местами по Татарстану западный и северо-западный ветер усилится порывами до 15 – 20 м/с.
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