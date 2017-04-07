Синоптики Татарстана предупредили об усилении ветра до 20 м/с

В Республике

Татары Бельгии отметили Сабантуй

На празднике для соотечественников выступили артисты из Татарстана.

15:02 06.05.2017 На празднике для соотечественников выступили артисты из Татарстана.

Рустам Минниханов обсудил продвижение бренда «Казань Экспо» с главой инвестиционного форума в Дубае

Стороны также обговорили сотрудничество в области организации выставочно-ярмарочной деятельности в целом.

14:12 06.05.2017 Стороны также обговорили сотрудничество в области организации выставочно-ярмарочной деятельности в целом.

Фарид Мухаметшин: Татарстан внес свою лепту в Победу

В казанском парке Горького прошел митинг памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

13:43 06.05.2017 В казанском парке Горького прошел митинг памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Татарстане яровыми засеяно более трети площадей от запланированных

По словам главы Минсельхозпрода РТ, к посевной кампании приступили во всех районах республики.

13:34 06.05.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, к посевной кампании приступили во всех районах республики.

Рустам Минниханов вручил Рашиду Калимуллину медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Награда присуждена знаменитому композитору за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

13:13 06.05.2017 Награда присуждена знаменитому композитору за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Казани, изменится дорожное движение

Автоинспекторы рекомендуют жителям и гостям столицы Татарстана добираться до места проведения праздничных мероприятий в пешем порядке.

13:10 06.05.2017 Автоинспекторы рекомендуют жителям и гостям столицы Татарстана добираться до места проведения праздничных мероприятий в пешем порядке.

Талгат Абдуллин: Программа переселения «аварийщиков» имеет все шансы завершиться успешно

Собственникам свыше 4,2 тысячи аварийных помещений предлагают улучшить жилищные условия посредством социальной ипотеки.

13:02 06.05.2017 Собственникам свыше 4,2 тысячи аварийных помещений предлагают улучшить жилищные условия посредством социальной ипотеки.

В Тюлячах пострадал водитель легкового авто при столкновении с трактором

Дорожный инцидент случился между населенными пунктами Баландыш и Айдарово.

12:22 06.05.2017 Дорожный инцидент случился между населенными пунктами Баландыш и Айдарово.

В Татарстане капремонт идет в 766 из 996 многоквартирных домов

Капремонт также начат во всех школах и детских садах из плана на этот год.

12:05 06.05.2017 Капремонт также начат во всех школах и детских садах из плана на этот год.

Президент Татарстана назвал недопустимым принуждение к участию в шествии «Бессмертного полка»

Рустам Минниханов также поручил принять необходимые меры по обеспечению антитеррористической безопасности во время акции.

11:23 06.05.2017 Рустам Минниханов также поручил принять необходимые меры по обеспечению антитеррористической безопасности во время акции.

МЧС напомнило о правилах пожарной безопасности для дачников и садоводов

Настоящая проблема этого времени – сжигание травы и мусора.

09:09 06.05.2017 Настоящая проблема этого времени – сжигание травы и мусора.

Госархив Татарстана открывает чтение писем военных лет

Акция «Мы понимаем солдатские письма» приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

04:05 06.05.2017 Акция «Мы понимаем солдатские письма» приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Казани провели репетицию парада Победы

Во время репетиции проезд по площади Тысячелетия был запрещен.

00:00 06.05.2017 Во время репетиции проезд по площади Тысячелетия был запрещен.

Студенты пяти татарстанских вузов отправятся на «Российскую студенческую весну-2017»

В Казани завершился республиканский этап всероссийского студенческого конкурса.

23:50 05.05.2017 В Казани завершился республиканский этап всероссийского студенческого конкурса.

В Тетюшах состоялся посвященный Дню Победы автопробег

По центральным улицам города проехали 26 машин.

23:46 05.05.2017 По центральным улицам города проехали 26 машин.

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение главе «Свея» Рашиду Аитову

Аитов обвиняется в 126 эпизодах по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

23:33 05.05.2017 Аитов обвиняется в 126 эпизодах по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сотрудники МЧС провели рейд по садовым обществам Казани

Руководство общества «Березка» исправило ряд нарушений, выявленных еще в прошлом году, но недочеты еще остались.

23:29 05.05.2017 Руководство общества «Березка» исправило ряд нарушений, выявленных еще в прошлом году, но недочеты еще остались.

Марат Ахметов оценил посевную в Нурлатском, Аксубаевском и Новошешминском районах

Министр дал положительную оценку организации весенне-полевых работ и пожелал сельчанам благоприятных погодных условий и богатого урожая.

23:07 05.05.2017 Министр дал положительную оценку организации весенне-полевых работ и пожелал сельчанам благоприятных погодных условий и богатого урожая.

В Татгосфилармонии чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

Состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана с участием популярных артистов.

22:48 05.05.2017 Состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана с участием популярных артистов.

УНИКС начал плей-офф с победы

7 мая в Краснодаре состоится второй матч с «Локомотивом-Кубанью».

22:00 05.05.2017 7 мая в Краснодаре состоится второй матч с «Локомотивом-Кубанью».

На стрельбище «Свияга» начался розыгрыш 2-го этапа Кубка России по стендовой стрельбе

Две медали завоевали воспитанницы татарстанской школы стендовой стрельбы.

21:58 05.05.2017 Две медали завоевали воспитанницы татарстанской школы стендовой стрельбы.

Клуб офицеров при Полпредстве РТ в РФ возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Великой Победы.

21:54 05.05.2017 Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Великой Победы.

Олег Морозов заявил о необходимости ужесточить требования к чиновникам

Сенатор высказался о законопроекте, внесенном в Госдуму Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

21:50 05.05.2017 Сенатор высказался о законопроекте, внесенном в Госдуму Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Мэр Челнов поздравил ветеранов с Днем Победы

Наиль Магдеев посетил пациентов госпиталя для ветеранов войн.

21:10 05.05.2017 Наиль Магдеев посетил пациентов госпиталя для ветеранов войн.

Тинчуринцы сыграли спектакль для ветеранов Великой Отечественной войны

Благотворительный показ собрал более 300 ветеранов и тружеников тыла.

20:40 05.05.2017 Благотворительный показ собрал более 300 ветеранов и тружеников тыла.

Сария Сабурская пообщалась с лицами под следствием в изоляторе Буинска

Омбудсмен совершила рабочую поездку в Буинск.

20:18 05.05.2017 Омбудсмен совершила рабочую поездку в Буинск.

Исландская экономика преодолела кризис благодаря сериалу «Игра престолов»

Сейчас в Исландии число туристов в семь раз превышает число жителей этой страны.

19:55 05.05.2017 Сейчас в Исландии число туристов в семь раз превышает число жителей этой страны.

Один из лучших бойцов ММА Ринат Фахретдинов будет выступать за Татарстан

О переходе Фахретдинова федерациями СБЕ (ММА) Республики Татарстан и СБЕ (ММА) Мордовии было направлено письмо в Союз ММА РФ.

19:48 05.05.2017 О переходе Фахретдинова федерациями СБЕ (ММА) Республики Татарстан и СБЕ (ММА) Мордовии было направлено письмо в Союз ММА РФ.

Рустам Минниханов призвал руководство компании «Линде» к активному развитию на российском рынке

Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.

19:36 05.05.2017 Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.