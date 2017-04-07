В Кукморе почтили память Героя Советского Союза Сабира Ахтямова (фото)

06 Май 2017 | новости Печать

В Кукморе почтили память Героя Советского Союза Сабира Ахтямова (фото)

В преддверии Дня Победы сотрудники районного отдела внутренних дел возложили цветы к могиле нашего земляка,  Героя Советского Союза Сабира Ахтямова, который похоронен на Манзарасском сельском кладбище.

В мероприятии приняли участие начальник районного отдела внутренних дел Рамиль Нургалиев, председатели Совета ветеранов Ринат Миниятуллин, Общественного совета Дамир Минимуллин, глава Манзарасского селького поселения Ришида Хабибуллина, сотрудники отдела внутренних дел, коллектив школы, представители отряда «Юные патриоты».

Сабир Ахтямов родился в 1926 году в деревне Верхний Искубаш. Он был старшим ребенком в многодетной семье. В 1943 году Сабир ага, у которого отец погиб на поле брани, по собственному желанию ушел на фронт, чтобы отомстить фашистам за его смерть. В составе гвардейской мотострелковой бригады участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы, продемонстрировал мастерское владение противотанковым орудием. Осенью 1944 года бригада Сабира Ахтямова вступила на территорию Восточной Пруссии. Гвардейцам предстоял смертельный бой с фашистами за Немерсдорф, который имел стратегическое значение для обеспечения обороноспособности немцев. В этой битве, продолжавшейся два дня, Сабир Ахтямов, которому тогда было 18 лет, уничтожил 3 немецких танка, 3 самоходные артиллерийские установки, 2 бронетранспортера, две груженые снарядами автомашины. За что был представлен к званию Героя Советского Союза.

Этот доблестный воин участвовал в парадах Победы, которые прошли в Москве в 1945 и 1995 годах. В послевоенные годы окончил курсы лейтенантов-политработников, а затем высший военный институт Министерства внутренних дел, занимал руководящие должности в вооруженных силах страны. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и многочисленными медалями.

Даже на заслуженном отдыхе неутомимый ветеран активно занимался общественной работой. Хоть и жил в Казани, часто приезжал в наш район, встречался с учащимися. Он искренне радовался успехам нашего района и миру на родной земле.

Герои уходят, но память о них остается. Светлая память о Сабире Ахтямове будет жить вечно.

 

 


фото http://kukmor-ovd.ru


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