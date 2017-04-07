В Кукморском районе провели разъяснительные беседы об опасности экстремизма и терроризма

05 Май 2017 | новости

Пропагандистской группой при антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе во исполнение решения антитеррористической комиссии района проведена разъяснительная работа с председателями ТОС (территориальное общественное самоуправление). После чего председатели ТОС совместно с председателями домкомов многоквартирных жилых домов распространили антитеррористические памятки об усилении бдительности, принятии дополнительных мер безопасности и своевременном информировании правоохранительные органы о подозрительных фактах и лицах, разъяснили жителям о порядке сбора и предоставления в правоохранительные органы информации о вновь прибывших на территорию поселка и снимающих жилые помещения подозрительных гражданах, о замеченных на улицах и в общественных местах подозрительных лицах и обнаруженных бесхозных предметах.

Такая же работа проведена на территории сельских поселений. Главами сельских поселений проведена разъяснительная работа с руководителями и собственниками хозяйственных и торговых предприятий, а также индивидуальными предпринимателями, с целью своевременного оповещения правоохранительных органов о подозрительных лицах; по выявлению фактов появления в магазинах отдалённых сельских поселений посторонних лиц, осуществляющих закупки в значительных количествах продуктов питания длительного хранения, посуды, одежды, строительных и иных материалов и инструментов. Распространили среди населения антитеррористические памятки об усилении бдительности, принятии дополнительных мер безопасности и своевременном информировании правоохранительные органы о подозрительных фактах и лицах.