В Качимире по случаю Дня Победы прошел митинг (фото)
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В Республике
В Татгосфилармонии чествовали ветеранов Великой Отечественной войны
Состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана с участием популярных артистов.
22:48 05.05.2017
Состоялся концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана с участием популярных артистов.
22:48 05.05.2017
УНИКС начал плей-офф с победы
7 мая в Краснодаре состоится второй матч с «Локомотивом-Кубанью».
22:00 05.05.2017
7 мая в Краснодаре состоится второй матч с «Локомотивом-Кубанью».
22:00 05.05.2017
На стрельбище «Свияга» начался розыгрыш 2-го этапа Кубка России по стендовой стрельбе
Две медали завоевали воспитанницы татарстанской школы стендовой стрельбы.
21:58 05.05.2017
Две медали завоевали воспитанницы татарстанской школы стендовой стрельбы.
21:58 05.05.2017
Клуб офицеров при Полпредстве РТ в РФ возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Великой Победы.
21:54 05.05.2017
Мероприятие прошло в рамках празднования Дня Великой Победы.
21:54 05.05.2017
Олег Морозов заявил о необходимости ужесточить требования к чиновникам
Сенатор Совфеда высказался о законопроекте, внесенном в Госдуму Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
21:50 05.05.2017
Сенатор Совфеда высказался о законопроекте, внесенном в Госдуму Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
21:50 05.05.2017
Мэр Челнов поздравил ветеранов с Днем Победы
Наиль Магдеев посетил пациентов госпиталя для ветеранов войн.
21:10 05.05.2017
Наиль Магдеев посетил пациентов госпиталя для ветеранов войн.
21:10 05.05.2017
Тинчуринцы сыграли спектакль для ветеранов Великой Отечественной войны
Благотворительный показ собрал более 300 ветеранов и тружеников тыла.
20:40 05.05.2017
Благотворительный показ собрал более 300 ветеранов и тружеников тыла.
20:40 05.05.2017
Сария Сабурская пообщалась с лицами под следствием в изоляторе Буинска
Омбудсмен совершила рабочую поездку в Буинск.
20:18 05.05.2017
Омбудсмен совершила рабочую поездку в Буинск.
20:18 05.05.2017
Исландская экономика преодолела кризис благодаря сериалу «Игра престолов»
Сейчас в Исландии число туристов в семь раз превышает число жителей этой страны.
19:55 05.05.2017
Сейчас в Исландии число туристов в семь раз превышает число жителей этой страны.
19:55 05.05.2017
Один из лучших бойцов ММА Ринат Фахретдинов будет выступать за Татарстан
О переходе Фахретдинова федерациями СБЕ (ММА) Республики Татарстан и СБЕ (ММА) Мордовии было направлено письмо в Союз ММА РФ.
19:48 05.05.2017
О переходе Фахретдинова федерациями СБЕ (ММА) Республики Татарстан и СБЕ (ММА) Мордовии было направлено письмо в Союз ММА РФ.
19:48 05.05.2017
Рустам Минниханов призвал руководство компании «Линде» к активному развитию на российском рынке
Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.
19:36 05.05.2017
Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.
19:36 05.05.2017
150 школьников составили в Нижнекамске живую надпись ко Дню Победы
В парке Нефтехимиков состоялся большой флешмоб.
19:22 05.05.2017
В парке Нефтехимиков состоялся большой флешмоб.
19:22 05.05.2017
Президент РТ: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с предприятиями Германии
Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Баварии.
19:15 05.05.2017
Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Баварии.
19:15 05.05.2017
Путин: Возможно, Казань будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года
«Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», – сказал Президент РФ.
19:12 05.05.2017
«Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», – сказал Президент РФ.
19:12 05.05.2017
Несовершеннолетние осужденные Татарстана приняли участие в мероприятиях к 9 Мая
В память о фронтовиках и тружениках тыла сотрудники УФСИН и их подучетные посетили мемориальные места в своих городах и районах.
19:04 05.05.2017
В память о фронтовиках и тружениках тыла сотрудники УФСИН и их подучетные посетили мемориальные места в своих городах и районах.
19:04 05.05.2017
Рустам Минниханов в Мюнхене протестировал автомобиль на водородном топливе
Президенту РТ также презентовали пилотную установку по производству синтетического газа и водорода.
18:42 05.05.2017
Президенту РТ также презентовали пилотную установку по производству синтетического газа и водорода.
18:42 05.05.2017
ВСМ Москва – Казань на этапе строительства пополнит бюджеты всех уровней 174,6 млрд рублей
Эксперты оценили участки строительства будущей высокоскоростной магистрали.
18:36 05.05.2017
Эксперты оценили участки строительства будущей высокоскоростной магистрали.
18:36 05.05.2017
Ветеранов оптико-механического завода поздравили с Днем Победы
В годы войны предприятие стало главным поставщиком различных оптических систем для Красной Армии.
18:27 05.05.2017
В годы войны предприятие стало главным поставщиком различных оптических систем для Красной Армии.
18:27 05.05.2017
СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по РТ провели для школьников «урок мужества»
Особый интерес ребята проявили к выставке различных образцов стрелкового вооружения.
18:04 05.05.2017
Особый интерес ребята проявили к выставке различных образцов стрелкового вооружения.
18:04 05.05.2017
В Костроме открыли мечеть в память о сражавшихся в Великой Отечественной войне мусульманах
В Костроме издревле проживают мусульмане, исповедующие ислам суннитского толка.
17:55 05.05.2017
В Костроме издревле проживают мусульмане, исповедующие ислам суннитского толка.
17:55 05.05.2017
Верховный суд РТ вынес приговор группе сутенеров
Трое из шести обвиняемых освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности преступления.
17:50 05.05.2017
Трое из шести обвиняемых освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности преступления.
17:50 05.05.2017
Астрономы описали облик Галактики через пять миллионов лет
Ролик снят на основе данных европейского телескопа GAIA, который был запущен 19 декабря 2013 года.
17:45 05.05.2017
Ролик снят на основе данных европейского телескопа GAIA, который был запущен 19 декабря 2013 года.
17:45 05.05.2017
В Казани прошел праздничный митинг сотрудников МВД по РТ, посвященный 72-й годовщине Победы
Руководители МВД вместе с ветеранами посетили памятные захоронения на Арском кладбище Казани, где возложили венки к Памятнику советским воинам.
17:32 05.05.2017
Руководители МВД вместе с ветеранами посетили памятные захоронения на Арском кладбище Казани, где возложили венки к Памятнику советским воинам.
17:32 05.05.2017
Свияжск может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Вторым представленным Россией объектом стал совместный проект с Монголией «Ландшафты Даурии».
17:25 05.05.2017
Вторым представленным Россией объектом стал совместный проект с Монголией «Ландшафты Даурии».
17:25 05.05.2017
До конца 2017 года ASG планирует сдать в Казани еще 8 исторических объектов проекта «500 дней»
Затраты на восстановление зданий, по оценкам заместителя генерального директора компании, составят несколько сотен миллионов рублей.
17:18 05.05.2017
Затраты на восстановление зданий, по оценкам заместителя генерального директора компании, составят несколько сотен миллионов рублей.
17:18 05.05.2017
В Челнах осужден участник экстремистской организаций
Обвиняемый долго знакомился с материалами уголовного дела.
17:09 05.05.2017
Обвиняемый долго знакомился с материалами уголовного дела.
17:09 05.05.2017
Итоги международной встречи по Сирии обсудил Путин с Назарбаевым
Стороны выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в САР.
17:08 05.05.2017
Стороны выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в САР.
17:08 05.05.2017
Эльмира Зарипова: Отрадно, что коммерческие организации оказывают помощь ветеранам
В Казани ветеранам ВОВ вручили подарочные сертификаты от торговой сети «Пятерочка».
17:00 05.05.2017
В Казани ветеранам ВОВ вручили подарочные сертификаты от торговой сети «Пятерочка».
17:00 05.05.2017
Глава Тетюшского района поздравил ветеранов
Ветераны делились воспоминаниями о своей молодости, пели военные песни.
16:48 05.05.2017
Ветераны делились воспоминаниями о своей молодости, пели военные песни.
16:48 05.05.2017
Глава Еврокомиссии явился на саммит в Женеве пьяным – видео
The Sun пишет, что это не первый случай, когда Юнкера замечают в состоянии алкогольного опьянения.
16:45 05.05.2017
The Sun пишет, что это не первый случай, когда Юнкера замечают в состоянии алкогольного опьянения.
16:45 05.05.2017