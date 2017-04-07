Ежедневно в Кукморском районе надаивается 220,5 тонн молока

Ежедневно в районе надаивается 220,5 тонн молока. Это на 36 тонн больше по сравнению с прошлым годом.
На втором месте – Балтасинский район (198,3 тонн), на третьем – Атнинский (191 тонна).
05 Май 2017 | Сельское хозяйство Печать
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, вот уже несколько месяцев подряд Кукморский район является лидером в производстве молока по республике.
Ежедневно в районе надаивается 220,5 тонн молока. Это на 36 тонн больше по сравнению с прошлым годом.
На втором месте – Балтасинский район (198,3 тонн), на третьем – Атнинский (191 тонна).
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