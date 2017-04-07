Ежедневно в Кукморском районе надаивается 220,5 тонн молока

В Республике

Мэр Челнов поздравил ветеранов с Днем Победы

Наиль Магдеев посетил пациентов госпиталя для ветеранов войн.

21:10 05.05.2017 Наиль Магдеев посетил пациентов госпиталя для ветеранов войн.

Тинчуринцы сыграли спектакль для ветеранов Великой Отечественной войны

Благотворительный показ собрал более 300 ветеранов и тружеников тыла.

20:40 05.05.2017 Благотворительный показ собрал более 300 ветеранов и тружеников тыла.

Сария Сабурская пообщалась с лицами под следствием в изоляторе Буинска

Омбудсмен совершила рабочую поездку в Буинск.

20:18 05.05.2017 Омбудсмен совершила рабочую поездку в Буинск.

Исландская экономика преодолела кризис благодаря сериалу «Игра престолов»

Сейчас в Исландии число туристов в семь раз превышает число жителей этой страны.

19:55 05.05.2017 Сейчас в Исландии число туристов в семь раз превышает число жителей этой страны.

Один из лучших бойцов ММА Ринат Фахретдинов будет выступать за Татарстан

О переходе Фахретдинова федерациями СБЕ (ММА) Республики Татарстан и СБЕ (ММА) Мордовии было направлено письмо в Союз ММА РФ.

19:48 05.05.2017 О переходе Фахретдинова федерациями СБЕ (ММА) Республики Татарстан и СБЕ (ММА) Мордовии было направлено письмо в Союз ММА РФ.

Рустам Минниханов призвал руководство компании «Линде» к активному развитию на российском рынке

Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.

19:36 05.05.2017 Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.

150 школьников составили в Нижнекамске живую надпись ко Дню Победы

В парке Нефтехимиков состоялся большой флешмоб.

19:22 05.05.2017 В парке Нефтехимиков состоялся большой флешмоб.

Президент РТ: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с предприятиями Германии

Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Баварии.

19:15 05.05.2017 Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Баварии.

Путин: Возможно, Казань будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года

«Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», – сказал Президент РФ.

19:12 05.05.2017 «Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», – сказал Президент РФ.

Несовершеннолетние осужденные Татарстана приняли участие в мероприятиях к 9 Мая

В память о фронтовиках и тружениках тыла сотрудники УФСИН и их подучетные посетили мемориальные места в своих городах и районах.

19:04 05.05.2017 В память о фронтовиках и тружениках тыла сотрудники УФСИН и их подучетные посетили мемориальные места в своих городах и районах.

Рустам Минниханов в Мюнхене протестировал автомобиль на водородном топливе

Президенту РТ также презентовали пилотную установку по производству синтетического газа и водорода.

18:42 05.05.2017 Президенту РТ также презентовали пилотную установку по производству синтетического газа и водорода.

ВСМ Москва – Казань на этапе строительства пополнит бюджеты всех уровней 174,6 млрд рублей

Эксперты оценили участки строительства будущей высокоскоростной магистрали.

18:36 05.05.2017 Эксперты оценили участки строительства будущей высокоскоростной магистрали.

Ветеранов оптико-механического завода поздравили с Днем Победы

В годы войны предприятие стало главным поставщиком различных оптических систем для Красной Армии.

18:27 05.05.2017 В годы войны предприятие стало главным поставщиком различных оптических систем для Красной Армии.

СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по РТ провели для школьников «урок мужества»

Особый интерес ребята проявили к выставке различных образцов стрелкового вооружения.

18:04 05.05.2017 Особый интерес ребята проявили к выставке различных образцов стрелкового вооружения.

В Костроме открыли мечеть в память о сражавшихся в Великой Отечественной войне мусульманах

В Костроме издревле проживают мусульмане, исповедующие ислам суннитского толка.

17:55 05.05.2017 В Костроме издревле проживают мусульмане, исповедующие ислам суннитского толка.

Верховный суд РТ вынес приговор группе сутенеров

Трое из шести обвиняемых освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности преступления.

17:50 05.05.2017 Трое из шести обвиняемых освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности преступления.

Астрономы описали облик Галактики через пять миллионов лет

Ролик снят на основе данных европейского телескопа GAIA, который был запущен 19 декабря 2013 года.

17:45 05.05.2017 Ролик снят на основе данных европейского телескопа GAIA, который был запущен 19 декабря 2013 года.

В Казани прошел праздничный митинг сотрудников МВД по РТ, посвященный 72-й годовщине Победы

Руководители МВД вместе с ветеранами посетили памятные захоронения на Арском кладбище Казани, где возложили венки к Памятнику советским воинам.

17:32 05.05.2017 Руководители МВД вместе с ветеранами посетили памятные захоронения на Арском кладбище Казани, где возложили венки к Памятнику советским воинам.

Свияжск может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Вторым представленным Россией объектом стал совместный проект с Монголией «Ландшафты Даурии».

17:25 05.05.2017 Вторым представленным Россией объектом стал совместный проект с Монголией «Ландшафты Даурии».

До конца 2017 года ASG планирует сдать в Казани еще 8 исторических объектов проекта «500 дней»

Затраты на восстановление зданий, по оценкам заместителя генерального директора компании, составят несколько сотен миллионов рублей.

17:18 05.05.2017 Затраты на восстановление зданий, по оценкам заместителя генерального директора компании, составят несколько сотен миллионов рублей.

В Челнах осужден участник экстремистской организаций

Обвиняемый долго знакомился с материалами уголовного дела.

17:09 05.05.2017 Обвиняемый долго знакомился с материалами уголовного дела.

Итоги международной встречи по Сирии обсудил Путин с Назарбаевым

Стороны выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в САР.

17:08 05.05.2017 Стороны выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в САР.

Эльмира Зарипова: Отрадно, что коммерческие организации оказывают помощь ветеранам

В Казани ветеранам ВОВ вручили подарочные сертификаты от торговой сети «Пятерочка».

17:00 05.05.2017 В Казани ветеранам ВОВ вручили подарочные сертификаты от торговой сети «Пятерочка».

Глава Тетюшского района поздравил ветеранов

Ветераны делились воспоминаниями о своей молодости, пели военные песни.

16:48 05.05.2017 Ветераны делились воспоминаниями о своей молодости, пели военные песни.

Глава Еврокомиссии явился на саммит в Женеве пьяным – видео

The Sun пишет, что это не первый случай, когда Юнкера замечают в состоянии алкогольного опьянения.

16:45 05.05.2017 The Sun пишет, что это не первый случай, когда Юнкера замечают в состоянии алкогольного опьянения.

В зоопарке Казани пройдет «Праздник солдатской каши»

В честь Великой Победы в зооботсаду для посетителей устроят полевую кухню, курс молодого бойца, флешмоб и выступление кинологической группы.

16:25 05.05.2017 В честь Великой Победы в зооботсаду для посетителей устроят полевую кухню, курс молодого бойца, флешмоб и выступление кинологической группы.

Назначен новый прокурор Балтасинского района РТ

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.

16:22 05.05.2017 Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.

В Казани полицейские разыскивают неизвестных, укравших документы у иностранца

Мужчина рассказал, что в Управлении миграционной службы он обнаружил пропажу личных вещей, которые находились в кармане куртки.

16:18 05.05.2017 Мужчина рассказал, что в Управлении миграционной службы он обнаружил пропажу личных вещей, которые находились в кармане куртки.

Экоактивисты очистили от мусора береговую полосу Казанки

За два часа волонтеры собрали 54 мешка отходов.

16:13 05.05.2017 За два часа волонтеры собрали 54 мешка отходов.