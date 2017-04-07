Гороскоп на 6 мая: Близнецы будут строить планы, а Рыбы обретут гармонию

05 Май 2017 | новости Печать

Гороскоп на 6 мая: Близнецы будут строить планы, а Рыбы обретут гармонию

Звезды гороскопа обещают, что фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Многие предпочтут окунуться в виртуальный мир, будь то мечтательное витание в облаках, интересная книга, новый фильм, игра или общение на форуме. Впрочем, даже в самых обычных делах фантазии будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Звезды предупреждают, что при всех очевидных плюсах, в этом таится и свой подвох: слишком легко будет принять желаемое за действительное или не заметить того, что лежит под самым носом. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.

ОВЕН

Овну не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Овна из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Овну заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

ТЕЛЕЦ

Телец будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Тельца будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Идеи Тельца будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

БЛИЗНЕЦЫ

В голову Близнецов могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у них с практичностью, благодаря чему воздушные замки Близнецов могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Близнецов в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

РАК

День Рака переполнен эмоциями. Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Рака, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Рак возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего. 

Именинники 6 мая:

 

 

• Александра • Анатолий • Афанасий

• Валерий • Валерия • Георгий • Егор • Лазарь

ЛЕВ

Льву необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Льву не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Льву не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь. Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Лев не забудет посоветоваться с профессионалами.

ДЕВА

День, когда Деве не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: она способна заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется Деве замечательной и требующей немедленного исполнения, ей лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют ее к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Дева может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

ВЕСЫ

Весам придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили их чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Весы можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что они должны делать работу за них. Или Весы привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Весы будут сами себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, Весам стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самим), заранее запасясь набором вежливых отказов.

СКОРПИОН

Скорпион может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Скорпиону придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды гороскопа советуют Скорпиону тщательно взвесить все «за» и «против» – от его решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

СТРЕЛЕЦ

Ситуация может потребовать от Стрельца проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Стрельцу придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что он обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

КОЗЕРОГ

Звезды дарят Козерогу гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Козерогу будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Козерога, вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Козерога не составит труда сразить всех своим обаянием.

ВОДОЛЕЙ

Залогом успеха для Водолея является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Водолея инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Водолею необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют его втянуть.

РЫБЫ

Гороскоп обещает Рыбам прекрасный день гармонии и любви! Они могут сполна почувствовать это, даже если у них нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны поднять Рыб на вершины блаженства. Возможно также, что именно день подарит одиноким Рыбам приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Рыб есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.


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