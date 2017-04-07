Учащиеся школ Кукморского района присоединились к акции «Марш парков – 2017» (фото)

05 Май 2017 | Год экологии

Цель акции - привлечение внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к проблемам особо охраняемых природных территорий, оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние.

Активное участие в акции приняли учащиеся 1-11 классов образовательных организаций нашего района. В рамках акции «Марш парков» в школах прошли конференции по проблемам окружающей среды, конкурсы поделок «Дарим вторую жизнь мусору», плакатов «Берегите планету», рисунков «Мы выбираем свежий воздух», фотографий «Мир глазами детей», стихов «Край ты мой, родимый край», сочинений «Живи, Земля», экологические уикенды, круглые столы, книжные тематические выставки, выступления агитбригад, викторины «Умники и умницы», уличные шествия, фестивали, классные часы «Мы и наше будущее», субботники, посадка деревьев, экологические уроки, сборы макулатуры, защита проектов «Родина моего села», операции «Школьный двор», «Сохраним реку – сбережем природу», «Скворечник» и многое другое. Год экологии только стартовал. Впереди много нужных и полезных дел. Ведь планета Земля не может обойтись без нашей помощи. Она в нас нуждается. Так поможем же ей!!!