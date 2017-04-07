7 мая в Ледовом дворце «Олимп» состоится турнир по хоккею с шайбой на «Кубок Победы». В турнире примут участие команды Апостово - «Т34» Апастово - «Ястребы», Кайбицкого района, Кукмора. Начало в 9.00. вход свободный.
7 мая в Кукморе пройдет турнир по хоккею на «Кубок Победы»
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В Республике
Рустам Минниханов призвал руководство компании «Линде» к активному развитию на российском рынке
Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.
19:36 05.05.2017
Президент РТ напомнил, что «Линде» уже второе десятилетие успешно сотрудничает с нефтехимическими предприятиями Татарстана.
19:36 05.05.2017
150 школьников составили в Нижнекамске живую надпись ко Дню Победы
В парке Нефтехимиков состоялся большой флешмоб.
19:22 05.05.2017
В парке Нефтехимиков состоялся большой флешмоб.
19:22 05.05.2017
Президент РТ: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с предприятиями Германии
Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Баварии.
19:15 05.05.2017
Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Баварии.
19:15 05.05.2017
Путин: Возможно, Казань будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года
«Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», – сказал Президент РФ.
19:12 05.05.2017
«Я не исключаю такой вероятности, что Россия примет решение участвовать в борьбе за право принять у себя Олимпиаду», – сказал Президент РФ.
19:12 05.05.2017
Несовершеннолетние осужденные Татарстана приняли участие в мероприятиях к 9 Мая
В память о фронтовиках и тружениках тыла сотрудники УФСИН и их подучетные посетили мемориальные места в своих городах и районах.
19:04 05.05.2017
В память о фронтовиках и тружениках тыла сотрудники УФСИН и их подучетные посетили мемориальные места в своих городах и районах.
19:04 05.05.2017
Рустам Минниханов в Мюнхене протестировал автомобиль на водородном топливе
Президенту РТ также презентовали пилотную установку по производству синтетического газа и водорода.
18:42 05.05.2017
Президенту РТ также презентовали пилотную установку по производству синтетического газа и водорода.
18:42 05.05.2017
ВСМ Москва – Казань на этапе строительства пополнит бюджеты всех уровней 174,6 млрд рублей
Эксперты оценили участки строительства будущей высокоскоростной магистрали.
18:36 05.05.2017
Эксперты оценили участки строительства будущей высокоскоростной магистрали.
18:36 05.05.2017
Ветеранов оптико-механического завода поздравили с Днем Победы
В годы войны предприятие стало главным поставщиком различных оптических систем для Красной Армии.
18:27 05.05.2017
В годы войны предприятие стало главным поставщиком различных оптических систем для Красной Армии.
18:27 05.05.2017
СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по РТ провели для школьников «урок мужества»
Особый интерес ребята проявили к выставке различных образцов стрелкового вооружения.
18:04 05.05.2017
Особый интерес ребята проявили к выставке различных образцов стрелкового вооружения.
18:04 05.05.2017
В Костроме открыли мечеть в память о сражавшихся в Великой Отечественной войне мусульманах
В Костроме издревле проживают мусульмане, исповедующие ислам суннитского толка.
17:55 05.05.2017
В Костроме издревле проживают мусульмане, исповедующие ислам суннитского толка.
17:55 05.05.2017
Верховный суд РТ вынес приговор группе сутенеров
Трое из шести обвиняемых освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности преступления.
17:50 05.05.2017
Трое из шести обвиняемых освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности преступления.
17:50 05.05.2017
Астрономы описали облик Галактики через пять миллионов лет
Ролик снят на основе данных европейского телескопа GAIA, который был запущен 19 декабря 2013 года.
17:45 05.05.2017
Ролик снят на основе данных европейского телескопа GAIA, который был запущен 19 декабря 2013 года.
17:45 05.05.2017
В Казани прошел праздничный митинг сотрудников МВД по РТ, посвященный 72-й годовщине Победы
Руководители МВД вместе с ветеранами посетили памятные захоронения на Арском кладбище Казани, где возложили венки к Памятнику советским воинам.
17:32 05.05.2017
Руководители МВД вместе с ветеранами посетили памятные захоронения на Арском кладбище Казани, где возложили венки к Памятнику советским воинам.
17:32 05.05.2017
Свияжск может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Вторым представленным Россией объектом стал совместный проект с Монголией «Ландшафты Даурии».
17:25 05.05.2017
Вторым представленным Россией объектом стал совместный проект с Монголией «Ландшафты Даурии».
17:25 05.05.2017
До конца 2017 года ASG планирует сдать в Казани еще 8 исторических объектов проекта «500 дней»
Затраты на восстановление зданий, по оценкам заместителя генерального директора компании, составят несколько сотен миллионов рублей.
17:18 05.05.2017
Затраты на восстановление зданий, по оценкам заместителя генерального директора компании, составят несколько сотен миллионов рублей.
17:18 05.05.2017
В Челнах осужден участник экстремистской организаций
Обвиняемый долго знакомился с материалами уголовного дела.
17:09 05.05.2017
Обвиняемый долго знакомился с материалами уголовного дела.
17:09 05.05.2017
Итоги международной встречи по Сирии обсудил Путин с Назарбаевым
Стороны выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в САР.
17:08 05.05.2017
Стороны выразили удовлетворение принятием меморандума о создании зон деэскалации в САР.
17:08 05.05.2017
Эльмира Зарипова: Отрадно, что коммерческие организации оказывают помощь ветеранам
В Казани ветеранам ВОВ вручили подарочные сертификаты от торговой сети «Пятерочка».
17:00 05.05.2017
В Казани ветеранам ВОВ вручили подарочные сертификаты от торговой сети «Пятерочка».
17:00 05.05.2017
Глава Тетюшского района поздравил ветеранов
Ветераны делились воспоминаниями о своей молодости, пели военные песни.
16:48 05.05.2017
Ветераны делились воспоминаниями о своей молодости, пели военные песни.
16:48 05.05.2017
Глава Еврокомиссии явился на саммит в Женеве пьяным – видео
The Sun пишет, что это не первый случай, когда Юнкера замечают в состоянии алкогольного опьянения.
16:45 05.05.2017
The Sun пишет, что это не первый случай, когда Юнкера замечают в состоянии алкогольного опьянения.
16:45 05.05.2017
В зоопарке Казани пройдет «Праздник солдатской каши»
В честь Великой Победы в зооботсаду для посетителей устроят полевую кухню, курс молодого бойца, флешмоб и выступление кинологической группы.
16:25 05.05.2017
В честь Великой Победы в зооботсаду для посетителей устроят полевую кухню, курс молодого бойца, флешмоб и выступление кинологической группы.
16:25 05.05.2017
Назначен новый прокурор Балтасинского района РТ
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.
16:22 05.05.2017
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.
16:22 05.05.2017
В Казани полицейские разыскивают неизвестных, укравших документы у иностранца
Мужчина рассказал, что в Управлении миграционной службы он обнаружил пропажу личных вещей, которые находились в кармане куртки.
16:18 05.05.2017
Мужчина рассказал, что в Управлении миграционной службы он обнаружил пропажу личных вещей, которые находились в кармане куртки.
16:18 05.05.2017
Экоактивисты очистили от мусора береговую полосу Казанки
За два часа волонтеры собрали 54 мешка отходов.
16:13 05.05.2017
За два часа волонтеры собрали 54 мешка отходов.
16:13 05.05.2017
В Челнах оштрафовали рыбака, который бросил своего товарища
Мужчина наказан за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта.
16:11 05.05.2017
Мужчина наказан за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта.
16:11 05.05.2017
Москалькова доложила Путину о проделанной правозащитной работе
Омбудсмен обозначила проблемы в государстве: это ветхое и аварийное жилье, растущие тарифы на услуги ЖКХ, нарушение трудовых прав граждан.
16:02 05.05.2017
Омбудсмен обозначила проблемы в государстве: это ветхое и аварийное жилье, растущие тарифы на услуги ЖКХ, нарушение трудовых прав граждан.
16:02 05.05.2017
Ученые изобрели пластырь от инсульта
Пластырь снижает кровяное давление и расширяет сосуды.
15:53 05.05.2017
Пластырь снижает кровяное давление и расширяет сосуды.
15:53 05.05.2017
Фазлеева: «Бессмертный полк» в Казани уникален тем, что соберет Россию в одной колонне
600 участников проекта «СОЮЗ – Наследники Победы» из городов России пронесут Знамя Победы в шествии «Бессмертного полка» в столице РТ.
15:42 05.05.2017
600 участников проекта «СОЮЗ – Наследники Победы» из городов России пронесут Знамя Победы в шествии «Бессмертного полка» в столице РТ.
15:42 05.05.2017
Прокурор РТ: Никто из свидетелей не подтвердил, что Семин управлял «Адмиралом»
Юридическая система, по мнению главы надзорного ведомства Татарстана, не должна оглядываться на давление общественности.
15:42 05.05.2017
Юридическая система, по мнению главы надзорного ведомства Татарстана, не должна оглядываться на давление общественности.
15:42 05.05.2017
Фото: Среди бела дня в центре Челнов сгорел автомобиль
Сотрудники МЧС оцепили место происшествия и моментально сбили пламя.
15:18 05.05.2017
Сотрудники МЧС оцепили место происшествия и моментально сбили пламя.
15:18 05.05.2017