В редакции газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) подвели итоги акции (фото)

В редакции газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) подвели итоги акции. Тем, кто содержит гусей, уток, цыплят, общество “Тойма” вручило подарки. В акции среди подписчиков принял участие 81 человек. Три счастливчика получили по мешку качественного комбикорма (50 килограммов)
Вот они – победители:
Равиль Мухаметгалиев, Кошкино
Алевтина Федорова, Нижний Кумор
Николай Иванов, Нижняя Русь.
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