В редакции газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) подвели итоги акции (фото)

В Республике

В Челнах вынесен приговор активному участнику ОПГ «52-й комплекс»

Дело активного участника челнинской организованной преступной группы было рассмотрено в суде в особом порядке.

14:29 05.05.2017 Дело активного участника челнинской организованной преступной группы было рассмотрено в суде в особом порядке.

Лавров заявил о намерении «добить» террористов ИГ

Министр иностранных дел РФ посетовал, что террористы не хотят сдаваться.

14:15 05.05.2017 Министр иностранных дел РФ посетовал, что террористы не хотят сдаваться.

Три футболиста «Рубина» не тренируются в общей группе

Лестьенн, Бурлак и Сонг не принимали участие в открытой тренировке из-за повреждений.

13:44 05.05.2017 Лестьенн, Бурлак и Сонг не принимали участие в открытой тренировке из-за повреждений.

Путин поздравил Атамбаева с Днем Конституции Киргизской Республики

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

13:20 05.05.2017 Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Таможенники Татарстана за апрель пополнили бюджет России на 1,6 млрд рублей

Сумма средств, направленных в доходную часть бюджета страны с начала года, составила более 6,5 миллиарда рублей.

12:58 05.05.2017 Сумма средств, направленных в доходную часть бюджета страны с начала года, составила более 6,5 миллиарда рублей.

Защитник «Рубина» Бурлак не сыграет против «Уфы»

Матч 27-го тура чемпионата России между казанцами и уфимцами пройдет в столице Татарстана 7 мая.

12:32 05.05.2017 Матч 27-го тура чемпионата России между казанцами и уфимцами пройдет в столице Татарстана 7 мая.

Челнинец обвиняется в даче взятки сотруднику полиции

Уголовное дело в отношении 57-летнего правонарушителя направлено на рассмотрение в суд.

12:21 05.05.2017 Уголовное дело в отношении 57-летнего правонарушителя направлено на рассмотрение в суд.

Хавьер Грасия: «Задача на оставшиеся матчи? Побеждать»

Главный тренер казанского «Рубина» отметил, что в матче против «Уфы» его команде нужно будет запастись терпением.

12:09 05.05.2017 Главный тренер казанского «Рубина» отметил, что в матче против «Уфы» его команде нужно будет запастись терпением.

Аналитики сети «Перекресток» определили, что покупают россияне в период майских праздников

Наиболее популярным в майские праздники среди россиян напитком является вино.

12:00 05.05.2017 Наиболее популярным в майские праздники среди россиян напитком является вино.

Задержан подозреваемый в порче надгробий на кладбище Зеленодольского района

У задержанного имеется инвалидность по психическому заболеванию.

11:58 05.05.2017 У задержанного имеется инвалидность по психическому заболеванию.

По требованию прокуратуры Высокогорского района с памятника павшим убрана строительная бытовка

В селе Дачном на плите памятника строители разместили бытовку.

11:49 05.05.2017 В селе Дачном на плите памятника строители разместили бытовку.

В Казани 30 ветеранов ВОВ стоят в очереди на получение жилья

С 2008 года в столице Татарстана жилье получили 1080 ветеранов ВОВ.

11:47 05.05.2017 С 2008 года в столице Татарстана жилье получили 1080 ветеранов ВОВ.

Мориц Бауэр: В матче с «Уфой» нам нужны три очка

Защитник казанского «Рубина» прокомментировал подготовку команды к матчу 27-го тура чемпионата России.

11:42 05.05.2017 Защитник казанского «Рубина» прокомментировал подготовку команды к матчу 27-го тура чемпионата России.

В Казани впервые в шествии «Бессмертного полка» будет участвовать военное духовенство

Военные хазрат и священник пройдут в шествии в религиозном облачении и с фотографиями прошедших войну родных.

11:22 05.05.2017 Военные хазрат и священник пройдут в шествии в религиозном облачении и с фотографиями прошедших войну родных.

После урагана в Черемшанском районе расчищена территория возле больницы и школ

Казанкинское лесничество выделило пиломатериалы 8 частным хозяйствам.

11:22 05.05.2017 Казанкинское лесничество выделило пиломатериалы 8 частным хозяйствам.

Глава Елабужского района встретился с ветеранами ВОВ

Геннадий Емельянов лично поздравил участников войны с предстоящим праздником и вручил подарки.

11:22 05.05.2017 Геннадий Емельянов лично поздравил участников войны с предстоящим праздником и вручил подарки.

Верховный суд РТ оглашает приговор организаторам интим-салонов в Казани

Шесть человек обвиняют в том, что шантажом заставляли девушек оказывать интим-услуги.

10:56 05.05.2017 Шесть человек обвиняют в том, что шантажом заставляли девушек оказывать интим-услуги.

Сотрудники Ромашкинского РНУ посадили деревья и заложили Аллею нефтепроводчиков

Мероприятие проведено в рамках объявленного в России и в ПАО «Транснефть» Года экологии.

10:13 05.05.2017 Мероприятие проведено в рамках объявленного в России и в ПАО «Транснефть» Года экологии.

«КАМАЗ-Энерго» направит 170 млн рублей на выполнение инвест-программы

Планируется обновить объекты инфраструктуры и модернизировать систему электропитания предприятия.

09:30 05.05.2017 Планируется обновить объекты инфраструктуры и модернизировать систему электропитания предприятия.

Прокурор РТ: Работодатель должен обеспечить обстановку нетерпимости к коррупции в коллективе

По итогам 2016 года в Татарстане зарегистрировано 1387 преступлений коррупционной направленности.

09:05 05.05.2017 По итогам 2016 года в Татарстане зарегистрировано 1387 преступлений коррупционной направленности.

Ветераны Татарстана назвали своей самой большой мечтой мир без войны

Татарстанские ветераны Великой Отечественной войны получат подарки ко Дню Победы.

09:00 05.05.2017 Татарстанские ветераны Великой Отечественной войны получат подарки ко Дню Победы.

Прокурор РТ: Сроки за убийство студента КФУ – гражданина Республики Чад должны быть большими

Всем остальным членам группы, не участвующим в убийстве, по мнению прокурора РТ, наказание должно быть близким к максимальному.

08:30 05.05.2017 Всем остальным членам группы, не участвующим в убийстве, по мнению прокурора РТ, наказание должно быть близким к максимальному.

В Советском районе загорелся автомобиль

Инцидент произошел сегодня ночью возле дома №7 по Глушко.

08:26 05.05.2017 Инцидент произошел сегодня ночью возле дома №7 по Глушко.

Прокурор РТ: СМИ не должны раскачивать лодку при освещении тем терроризма

Приговор участникам «Чистопольского джамаата» глава надзорного ведомства назвал взвешенным и справедливым.

08:00 05.05.2017 Приговор участникам «Чистопольского джамаата» глава надзорного ведомства назвал взвешенным и справедливым.

Президент РТ подарил артисту Наилю Дунаеву автомобиль

В театре Камала состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.

06:50 05.05.2017 В театре Камала состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.

Назван лучший в мире город для проживания

Таким, по мнению аналитиков Deutsche Bank, является новозеландский Веллингтон.

05:46 05.05.2017 Таким, по мнению аналитиков Deutsche Bank, является новозеландский Веллингтон.

Церковный хор «Надежда» стал лауреатом всероссийского конкурса вокально-хорового творчества

Молодежный хоровой коллектив из Казани занял третье место.

01:16 05.05.2017 Молодежный хоровой коллектив из Казани занял третье место.

В Бугульме врачи получили ключи от новых квартир

В городе прошло торжественное заселение 50-квартирного дома, возведенного по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

23:50 04.05.2017 В городе прошло торжественное заселение 50-квартирного дома, возведенного по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

В Балтасинском районе прошел форум «Дети в гармонии с природой»

Участниками форума стали школьники из Татарстана, Кировской области и Марий Эл.

22:57 04.05.2017 Участниками форума стали школьники из Татарстана, Кировской области и Марий Эл.