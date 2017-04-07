В редакции газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) подвели итоги акции (фото)

05 Май 2017 | новости Печать

В редакции газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) подвели итоги акции (фото)

В редакции газеты “Хезмэт даны” (“Трудовая слава”) подвели итоги акции. Тем, кто содержит гусей, уток, цыплят, общество “Тойма” вручило подарки. В акции среди подписчиков принял участие 81 человек. Три счастливчика получили по мешку качественного комбикорма (50 килограммов)

Вот они – победители:

Равиль Мухаметгалиев, Кошкино

Алевтина Федорова, Нижний Кумор

Николай Иванов, Нижняя Русь.

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