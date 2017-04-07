Кукморяне в рядах “Бессмертного полка”: Аглямов Бари Аглямович

05 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка"

Мой дедушка по материнской линии Аглямов Бари Аглямович родился в 1918 году. Окончил семилетнюю школу в деревне Нижний Арбаш. В сентябре 1939 года был призван в ряды Советской Армии. В родную деревню ему посчастливилось вернуться лишь в ноябре 1946 года. Он служил в 175-ом механизированном артиллерийском полку шофером на ЗИС-5 на Китайско-Монгольской границе. Когда на нашу страну напали японские милитаристы, дедушка в составе 760 дивизии был отправлен на передовую линию. Был награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». После войны работал в угольных шахтах, рудниках острова Шпицберген. Создал семью с нашей бабушкой Рабигой. Супруги вырастили дочь и сына. К сожалению, нашего дедушки уже давно нет, но светлая память о нем живет в наших сердцах.