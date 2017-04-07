Кукморский «Строй-Гарант»: первый и в труде, и в спорте (фото)

05 Май 2017 | новости

Наступила долгожданная весна! Самое время для субботников! Добрая традиция, пришедшая издавна, остается актуальной и в наши дни. Ведь субботник нужен не только для того, чтобы навести вокруг порядок, но и чтобы сплотить людей. Святое дело – облагородить территорию у родного предприятия. Вот и коллективы организаций, предприятий нашего района сплоченно выходят на субботники. На прошедших майских праздниках на территории ООО «Строй-Гарант» тоже прошел субботник. Все работали весело, с огоньком. А субботники, мы уверены, будут проводиться всегда и в полном составе.

Также на центральном стадионе поселка прошел турнир по футболу на призы Ильдара Шакирова. Здесь команда предприятия «Строй-Гарант» заняла первое место. В это время в поселке Лесхоз Сабинского районапроходили зональные соревнования по хоккею среди мужских команд, где сборная команда Кукмора заняла второе место. Поздравляем всех участников. Как говорится, побеждает сильнейший.