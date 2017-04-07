В Кукморском обществе «Асанбаш Агро» пахотные земли составляют 10324 гектара (фото)

05 Май 2017 | Сельское хозяйство

Благодаря теплым весенним ветрам и солнечным лучам земля созревает быстро. У хлеборобов работа в полях в самом разгаре, вот и праздник 1 Мая им пришлось отметить, трудясь в поле. И в обществе «Асанбаш Агро», завершив боронование многолетних трав, озимых культур и дополнительную подкормку, приступили к севу ячменя.

- Если в прошлом году вышли в поле 17 апреля, нынче эту работу начали только 27-го. В народе говорят, что май будет жарким. Если так оно и будет, то земля созреет равномерно, поэтому полевые работы придется выполнить в короткие сроки, - с такими словами встретил нас главный агроном хозяйства Рамиль Гатауллин. Хоть Рамиль совсем недавно начал работать в хозяйстве, уже успел хорошо изучить поля.

Общество «Асанбаш Агро» отличается большими площадями земель. Пахотные земли здесь составляют 10324 гектара. 1400 гектаров из них занимают озимые культуры, а 2323 гектара – многолетние травы, нынче на площади в 2656 гектаров будут посеяны зерновые.

- Наша главная задача – обеспечивать скот кормами. Поэтому на 1500 гектарах будет выращиваться кукуруза, на 1181 – кормосмеси, на 664 – однолетние травы, - сказал Рамиль Гатауллин. – Посевной период – очень ответственный, так как в этом деле ошибиться нельзя, можно и заново бороновать, вспахать, но непосеянную должным образом землю уже не поправить, поэтому нужно быть предельно внимательными и все работы выполнять как полагается.

Для выполнения посевных работ асанбашцы заготовили в нужном объеме запас семян, нет проблем с удобрениями и горюче-смазочными материалами. К весенне-полевым работам укомплектован и состав механизаторов, к каждому назначен один помощник. В настоящее время в поле работают более 20 единиц техники. Для посевных комплексов «Хорш», «Моррис», к обычным сеялкам в помощь приобретен новый агрегат СПУ.

Водителя трактора МТЗ-1221 Артема Васильева и его помощника Александра Назарова мы встретили во время боронования многолетних трав.

- Работать в поле на свежем воздухе – одно удовольствие, - сказал Артем Васильев, который всю зиму трудился на ферме. – Встав в четыре утра, отправляемся в поле, домой возвращаемся в 10-11 часов вечера. Но нас это не затрудняет, главное, чтобы трактор не подвел.

Парни не стали долго разговаривать, оседлав своих «железных коней», продолжили свою работу. Норма-смена в бороновании озимых культур – 45 гектаров, а многолетних трав – 50 гектаров, сказали здесь. По словам агронома, если во время боронования озимых поспешить, то только взошедшие травы могут повредиться.

В поле отделения «Заря» показался агрегат «Роса». Когда он остановился, механизаторы, быстро спрыгнув, наполнили бункер удобрением и сразу же уехали. «Их задерживать нельзя», - сказал агроном. У полеводов самая жаркая пора, дорога каждая минута.

У хлеборобов работы на полях до поздней осени хоть отбавляй. Пожелаем им успехов в их нелегком труде!