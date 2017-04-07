В ДРКБ открывается прокат аппаратов искусственной вентиляции легких

05 Май 2017 | новости Печать

В ДРКБ открывается прокат аппаратов искусственной вентиляции легких
В ближайшее время аппараты получат пять тяжелобольных детей.

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана открывается первый в России благотворительный пункт проката домашних аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Проект реализован при поддержке Русфонда, пишет «Коммерсант». 

В ближайшее время аппараты получат пять тяжелобольных детей. Они вынуждены годами жить в больнице, но теперь смогут уехать домой, а клиника – использовать освободившиеся койки для других больных. 

Рафаэль Шавалиев, главврач ДРКБ, рассказал, что прокат ИВЛ – это шаг к созданию службы стационара на дому: абсолютно новое направление в развитии медицины России. Такая практика уже существует в Европе, где более 1,2 млн паллиативных пациентов лечатся дома, с ними работают специальные службы – врачи, медсестры, инженеры.

«Мы хотим создать подобную службу в Татарстане», – подчеркнул главврач ДРКБ в разговоре с директором региональных проектов Русфонда Станиславу Юшкину.

В настоящее время в ДРКБ находятся 35 паллиативных детей. Из них перевести на домашние аппараты ИВЛ можно 14. Пока врачи выбрали пятерых пациентов. Если проект будет отработан хотя бы для этого количества детей, то, значит, в будущем по такой схеме можно обслуживать большее количество больных.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Кукморский духовой оркестр примет участие на концерте-марафоне на Кремлевской набережной города Казань Остров-град Свияжск может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Путин поздравил Атамбаева с Днем Конституции Киргизской Республики
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
13:20 05.05.2017
Таможенники Татарстана за апрель пополнили бюджет России на 1,6 млрд рублей
Сумма средств направленных в доходную часть бюджета страны с начала года составила более 6,5 миллиарда рублей.
12:58 05.05.2017
Защитник «Рубина» Бурлак не сыграет против «Уфы»
Матч 27-го тура чемпионата России между казанцами и уфимцами пройдет в столице Татарстана 7 мая.
12:32 05.05.2017
Челнинец обвиняется в даче взятки сотруднику полиции
Уголовное дело в отношении 57-летнего правонарушителя направлено на рассмотрение в суд.
12:21 05.05.2017
Хавьер Грасия: «Задача на оставшиеся матчи? Побеждать»
Главный тренер казанского «Рубина» отметил, что в матче против «Уфы» его команде нужно будет запастись терпением.
12:09 05.05.2017
Аналитики сети «Перекресток» определили, что покупают россияне в период майских праздников
Наиболее популярным в майские праздники среди россиян напитком является вино.
12:00 05.05.2017
Задержан подозреваемый в порче надгробий на кладбище Зеленодольского района
У задержанного имеется инвалидность по психическому заболеванию.
11:58 05.05.2017
По требованию прокуратуры Высокогорского района с памятника павшим убрана строительная бытовка
В селе Дачном на плите памятника строители разместили бытовку.
11:49 05.05.2017
В Казани 30 ветеранов ВОВ стоят в очереди на получение жилья
С 2008 года в столице Татарстана жилье получили 1080 ветеранов ВОВ.
11:47 05.05.2017
Мориц Бауэр: В матче с «Уфой» нам нужны три очка
Защитник казанского «Рубина» прокомментировал подготовку команды к матчу 27-го тура чемпионата России.
11:42 05.05.2017
В Казани впервые в шествии «Бессмертного полка» будет участвовать военное духовенство
Военные хазрат и священник пройдут в шествии в религиозном облачении и с фотографиями прошедших войну родных.
11:22 05.05.2017
После урагана в Черемшанском районе расчищена территория возле больницы и школ
Казанкинское лесничество выделило пиломатериалы 8 частным хозяйствам.
11:22 05.05.2017
Глава Елабужского района встретился с ветеранами ВОВ
Геннадий Емельянов лично поздравил участников войны с предстоящим праздником и вручил подарки.
11:22 05.05.2017
Верховный суд РТ оглашает приговор организаторам интим-салонов в Казани
Шесть человек обвиняют в том, что шантажом заставляли девушек оказывать интим-услуги.
10:56 05.05.2017
Сотрудники Ромашкинского РНУ посадили деревья и заложили Аллею нефтепроводчиков
Мероприятие проведено в рамках объявленного в России и в ПАО «Транснефть» Года экологии.
10:13 05.05.2017
«КАМАЗ-Энерго» направит 170 млн рублей на выполнение инвест-программы
Планируется обновить объекты инфраструктуры и модернизировать систему электропитания предприятия.
09:30 05.05.2017
Прокурор РТ: Работодатель должен обеспечить обстановку нетерпимости к коррупции в коллективе
По итогам 2016 года в Татарстане зарегистрировано 1387 преступлений коррупционной направленности.
09:05 05.05.2017
Ветераны Татарстана назвали своей самой большой мечтой мир без войны
Татарстанские ветераны Великой Отечественной войны получат подарки ко Дню Победы.
09:00 05.05.2017
Прокурор РТ: Сроки за убийство студента КФУ – гражданина Республики Чад должны быть большими
Всем остальным членам группы, не участвующим в убийстве, по мнению прокурора РТ, наказание должно быть близким к максимальному.
08:30 05.05.2017
В Советском районе загорелся автомобиль
Инцидент произошел сегодня ночью возле дома №7 по Глушко.
08:26 05.05.2017
Прокурор РТ: СМИ не должны раскачивать лодку при освещении тем терроризма
Приговор участникам «Чистопольского джамаата» глава надзорного ведомства назвал взвешенным и справедливым.
08:00 05.05.2017
Президент РТ подарил артисту Наилю Дунаеву автомобиль
В театре Камала состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.
06:50 05.05.2017
Назван лучший в мире город для проживания
Таким, по мнению аналитиков Deutsche Bank, является новозеландский Веллингтон.
05:46 05.05.2017
Церковный хор «Надежда» стал лауреатом всероссийского конкурса вокально-хорового творчества
Молодежный хоровой коллектив из Казани занял третье место.
01:16 05.05.2017
В Бугульме врачи получили ключи от новых квартир
В городе прошло торжественное заселение 50-квартирного дома, возведенного по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.
23:50 04.05.2017
В Балтасинском районе прошел форум «Дети в гармонии с природой»
Участниками форума стали школьники из Татарстана, Кировской области и Марий Эл.
22:57 04.05.2017
Сотрудничество в нефтехимической промышленности обсудил Президент РТ с членами итальянских компаний
В обсуждении принял участие депутат Госдумы Ирек Богуславский.
22:42 04.05.2017
Татарстан посетили ученые-лесоводы из Германии
Делегация немецких ученых прибыла в РТ в рамках проекта по созданию и использованию лесных плантаций в РТ.
22:26 04.05.2017
Рустам Минниханов прибыл в Мюнхен с рабочим визитом
Лидер Татарстана планирует провести в Германии два дня и посетить за это время предприятие «Линде Инжиниринг».
21:57 04.05.2017
В Киеве в срочном порядке снимают новый клип для «Евровидения»
Переснять видео пришлось после того, как в прежнем клипе были продемонстрированы виды российского Крыма.
21:29 04.05.2017
Показать еще