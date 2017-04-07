Кукморский духовой оркестр примет участие на концерте-марафоне на Кремлевской набережной города Казань

6 мая с 11:00 до 19:00 часов на концерте-марафоне Республиканского фестиваля «Музыка Победы в парках и скверах» выступит духовой оркестр Кукморской детской школы искусств.
- На концерте будут участвовать 25 воспитанников отделения духовых инструментов Детской школы искусств. Они будут исполнять мелодии, марши, посвященные Великой Победе, а также татарские народные мелодии, - говорит руководитель Кукморского духового оркестра Марат Хасанов. – Это наше первое участие в таком масштабном мероприятии, которое пройдет в Казани. Поэтому немного волнуемся. Верю, что ребята выступят достойно. Наше выступление запланировано в 12.00.