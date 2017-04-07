Татарстанское УФАС вышло в прямой эфир

Провел мероприятие на тему «Проблемы и вопросы реализации на торгах имущества банкротов и имущества, заложенного в банках (ипотека)» и ответил на вопросы зрителей врио начальника отдела контроля закупок Татарстанского УФАС Алмаз Яфизов.
Посмотреть онлайн-конференцию можно на официальном канале Управления на YouTube – TatarstanskoeUFAS.
Уважаемые татарстанцы! Вы можете предложить тему следующей онлайн-конференции. Предложения принимаются на электронный адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и по телефону: (843) 236-89-22 (пресс-служба Татарстанского УФАС России).