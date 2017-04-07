6 мая в Сардекбашской школе пройдет турнир по шахматам памяти ветерана Великой Отечественной войны Фатхутдина Низамова. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях. В первой – участники 2006 года рождения и моложе, во второй – 2000-2005 годов рождения. Начало в 8.00.
В Сардекбашской школе пройдет турнир по шахматам памяти ветерана ВОВ Фатхутдина Низамова
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В Республике
Прокурор РТ: Работодатель должен обеспечить обстановку нетерпимости к коррупции в коллективе
По итогам 2016 года в Татарстане зарегистрировано 1387 преступлений коррупционной направленности.
09:05 05.05.2017
По итогам 2016 года в Татарстане зарегистрировано 1387 преступлений коррупционной направленности.
09:05 05.05.2017
Ветераны Татарстана назвали своей самой большой мечтой мир без войны
Татарстанские ветераны Великой Отечественной войны получат подарки ко Дню Победы.
09:00 05.05.2017
Татарстанские ветераны Великой Отечественной войны получат подарки ко Дню Победы.
09:00 05.05.2017
Прокурор РТ: Сроки за убийство студента КФУ – гражданина Республики Чад должны быть большими
Всем остальным членам группы, не участвующим в убийстве, по мнению прокурора РТ, наказание должно быть близким к максимальному.
08:30 05.05.2017
Всем остальным членам группы, не участвующим в убийстве, по мнению прокурора РТ, наказание должно быть близким к максимальному.
08:30 05.05.2017
В Советском районе загорелся автомобиль
Инцидент произошел сегодня ночью возле дома №7 по Глушко.
08:26 05.05.2017
Инцидент произошел сегодня ночью возле дома №7 по Глушко.
08:26 05.05.2017
Прокурор РТ: СМИ не должны раскачивать лодку при освещении тем терроризма
Приговор участникам «Чистопольского джамаата» глава надзорного ведомства назвал взвешенным и справедливым.
08:00 05.05.2017
Приговор участникам «Чистопольского джамаата» глава надзорного ведомства назвал взвешенным и справедливым.
08:00 05.05.2017
Президент РТ подарил артисту Наилю Дунаеву автомобиль
В театре Камала состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.
06:50 05.05.2017
В театре Камала состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.
06:50 05.05.2017
Назван лучший в мире город для проживания
Таким, по мнению аналитиков Deutsche Bank, является новозеландский Веллингтон.
05:46 05.05.2017
Таким, по мнению аналитиков Deutsche Bank, является новозеландский Веллингтон.
05:46 05.05.2017
Церковный хор «Надежда» стал лауреатом всероссийского конкурса вокально-хорового творчества
Молодежный хоровой коллектив из Казани занял третье место.
01:16 05.05.2017
Молодежный хоровой коллектив из Казани занял третье место.
01:16 05.05.2017
В Бугульме врачи получили ключи от новых квартир
В городе прошло торжественное заселение 50-квартирного дома, возведенного по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.
23:50 04.05.2017
В городе прошло торжественное заселение 50-квартирного дома, возведенного по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.
23:50 04.05.2017
В Балтасинском районе прошел форум «Дети в гармонии с природой»
Участниками форума стали школьники из Татарстана, Кировской области и Марий Эл.
22:57 04.05.2017
Участниками форума стали школьники из Татарстана, Кировской области и Марий Эл.
22:57 04.05.2017
Сотрудничество в нефтехимической промышленности обсудил Президент РТ с членами итальянских компаний
В обсуждении принял участие председатель совета директоров АО «Нэфис Косметикс» Ирек Богуславский.
22:42 04.05.2017
В обсуждении принял участие председатель совета директоров АО «Нэфис Косметикс» Ирек Богуславский.
22:42 04.05.2017
Татарстан посетили ученые-лесоводы из Германии
Делегация немецких ученых прибыла в РТ в рамках проекта по созданию и использованию лесных плантаций в РТ.
22:26 04.05.2017
Делегация немецких ученых прибыла в РТ в рамках проекта по созданию и использованию лесных плантаций в РТ.
22:26 04.05.2017
Рустам Минниханов прибыл в Мюнхен с рабочим визитом
Лидер Татарстана планирует провести в Германии два дня и посетить за это время предприятие «Линде Инжиниринг».
21:57 04.05.2017
Лидер Татарстана планирует провести в Германии два дня и посетить за это время предприятие «Линде Инжиниринг».
21:57 04.05.2017
В Киеве в срочном порядке снимают новый клип для «Евровидения»
Переснять видео пришлось после того, как в прежнем клипе были продемонстрированы виды российского Крыма.
21:29 04.05.2017
Переснять видео пришлось после того, как в прежнем клипе были продемонстрированы виды российского Крыма.
21:29 04.05.2017
Дочери Марии Захаровой в Крыму потребовалась помощь врачей после укуса собаки
Официальный представитель МИД РФ поблагодарила всех за внимание и заботу.
21:22 04.05.2017
Официальный представитель МИД РФ поблагодарила всех за внимание и заботу.
21:22 04.05.2017
Стали известны темы первого зарубежного турне Трампа
В центре внимания американского лидера будет «противостояние Ирану и ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).
21:13 04.05.2017
В центре внимания американского лидера будет «противостояние Ирану и ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).
21:13 04.05.2017
День открытых дверей пройдет в Казанской православной духовной семинарии
Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.
20:53 04.05.2017
Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.
20:53 04.05.2017
В Казани открылась выставка неоэкспрессиониста Алексея Васильева
Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Вымой ноги, не беси», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».
20:45 04.05.2017
Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Вымой ноги, не беси», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».
20:45 04.05.2017
Цены на свадьбы в Татарстане снова пошли вверх
Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.
19:45 04.05.2017
Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.
19:45 04.05.2017
Сборная РТ примет участие в чемпионате России по ММА
Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.
19:19 04.05.2017
Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.
19:19 04.05.2017
Метшин: Гордимся, что Казани вручили премию, которую в мире называют «туристическим Оскаром»
Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.
19:00 04.05.2017
Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.
19:00 04.05.2017
В Советском суде Казани прошли прения по делу о скиммерах
Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.
18:42 04.05.2017
Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.
18:42 04.05.2017
Полиция Челнов надеется, что мать подкидыша сама выйдет на связь
В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.
18:32 04.05.2017
В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.
18:32 04.05.2017
Илдар Абузяров: «Здорово, что мэр откликнулся на мое предложение приглашать в Казань писателей»
Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.
18:08 04.05.2017
Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.
18:08 04.05.2017
Видео: в Челнах два «КАМАЗа» провалились сквозь асфальт под землю
Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».
18:07 04.05.2017
Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».
18:07 04.05.2017
Рустам Минниханов принял участие в заседании Госсовета России
Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.
18:05 04.05.2017
Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.
18:05 04.05.2017
Сурков прокомментировал обсуждение в Сети состояния его здоровья
Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.
17:52 04.05.2017
Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.
17:52 04.05.2017
По Нижнекамску в память о героях Великой Отечественной войны проехала автомотоколонна
Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.
17:42 04.05.2017
Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.
17:42 04.05.2017
Казанский гонщик Тимур Тимерзянов стартует на третьем этапе чемпионата мира по ралли-кроссу
Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.
17:25 04.05.2017
Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.
17:25 04.05.2017
Слушание дела о фальшивых деньгах перенесено из Казани в Москву
Подсудимый отказался от рассмотрения дела в столице РТ и попросил перенести его туда, где было совершено последнее из преступлений.
17:17 04.05.2017
Подсудимый отказался от рассмотрения дела в столице РТ и попросил перенести его туда, где было совершено последнее из преступлений.
17:17 04.05.2017