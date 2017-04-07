В Сардекбашской школе пройдет турнир по шахматам памяти ветерана ВОВ Фатхутдина Низамова

В Республике

Прокурор РТ: Работодатель должен обеспечить обстановку нетерпимости к коррупции в коллективе

По итогам 2016 года в Татарстане зарегистрировано 1387 преступлений коррупционной направленности.

09:05 05.05.2017 По итогам 2016 года в Татарстане зарегистрировано 1387 преступлений коррупционной направленности.

Ветераны Татарстана назвали своей самой большой мечтой мир без войны

Татарстанские ветераны Великой Отечественной войны получат подарки ко Дню Победы.

09:00 05.05.2017 Татарстанские ветераны Великой Отечественной войны получат подарки ко Дню Победы.

Прокурор РТ: Сроки за убийство студента КФУ – гражданина Республики Чад должны быть большими

Всем остальным членам группы, не участвующим в убийстве, по мнению прокурора РТ, наказание должно быть близким к максимальному.

08:30 05.05.2017 Всем остальным членам группы, не участвующим в убийстве, по мнению прокурора РТ, наказание должно быть близким к максимальному.

В Советском районе загорелся автомобиль

Инцидент произошел сегодня ночью возле дома №7 по Глушко.

08:26 05.05.2017 Инцидент произошел сегодня ночью возле дома №7 по Глушко.

Прокурор РТ: СМИ не должны раскачивать лодку при освещении тем терроризма

Приговор участникам «Чистопольского джамаата» глава надзорного ведомства назвал взвешенным и справедливым.

08:00 05.05.2017 Приговор участникам «Чистопольского джамаата» глава надзорного ведомства назвал взвешенным и справедливым.

Президент РТ подарил артисту Наилю Дунаеву автомобиль

В театре Камала состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.

06:50 05.05.2017 В театре Камала состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана.

Назван лучший в мире город для проживания

Таким, по мнению аналитиков Deutsche Bank, является новозеландский Веллингтон.

05:46 05.05.2017 Таким, по мнению аналитиков Deutsche Bank, является новозеландский Веллингтон.

Церковный хор «Надежда» стал лауреатом всероссийского конкурса вокально-хорового творчества

Молодежный хоровой коллектив из Казани занял третье место.

01:16 05.05.2017 Молодежный хоровой коллектив из Казани занял третье место.

В Бугульме врачи получили ключи от новых квартир

В городе прошло торжественное заселение 50-квартирного дома, возведенного по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

23:50 04.05.2017 В городе прошло торжественное заселение 50-квартирного дома, возведенного по программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

В Балтасинском районе прошел форум «Дети в гармонии с природой»

Участниками форума стали школьники из Татарстана, Кировской области и Марий Эл.

22:57 04.05.2017 Участниками форума стали школьники из Татарстана, Кировской области и Марий Эл.

Сотрудничество в нефтехимической промышленности обсудил Президент РТ с членами итальянских компаний

В обсуждении принял участие председатель совета директоров АО «Нэфис Косметикс» Ирек Богуславский.

22:42 04.05.2017 В обсуждении принял участие председатель совета директоров АО «Нэфис Косметикс» Ирек Богуславский.

Татарстан посетили ученые-лесоводы из Германии

Делегация немецких ученых прибыла в РТ в рамках проекта по созданию и использованию лесных плантаций в РТ.

22:26 04.05.2017 Делегация немецких ученых прибыла в РТ в рамках проекта по созданию и использованию лесных плантаций в РТ.

Рустам Минниханов прибыл в Мюнхен с рабочим визитом

Лидер Татарстана планирует провести в Германии два дня и посетить за это время предприятие «Линде Инжиниринг».

21:57 04.05.2017 Лидер Татарстана планирует провести в Германии два дня и посетить за это время предприятие «Линде Инжиниринг».

В Киеве в срочном порядке снимают новый клип для «Евровидения»

Переснять видео пришлось после того, как в прежнем клипе были продемонстрированы виды российского Крыма.

21:29 04.05.2017 Переснять видео пришлось после того, как в прежнем клипе были продемонстрированы виды российского Крыма.

Дочери Марии Захаровой в Крыму потребовалась помощь врачей после укуса собаки

Официальный представитель МИД РФ поблагодарила всех за внимание и заботу.

21:22 04.05.2017 Официальный представитель МИД РФ поблагодарила всех за внимание и заботу.

Стали известны темы первого зарубежного турне Трампа

В центре внимания американского лидера будет «противостояние Ирану и ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

21:13 04.05.2017 В центре внимания американского лидера будет «противостояние Ирану и ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

День открытых дверей пройдет в Казанской православной духовной семинарии

Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.

20:53 04.05.2017 Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.

В Казани открылась выставка неоэкспрессиониста Алексея Васильева

Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Вымой ноги, не беси», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».

20:45 04.05.2017 Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Вымой ноги, не беси», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».

Цены на свадьбы в Татарстане снова пошли вверх

Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.

19:45 04.05.2017 Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.

Сборная РТ примет участие в чемпионате России по ММА

Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.

19:19 04.05.2017 Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.

Метшин: Гордимся, что Казани вручили премию, которую в мире называют «туристическим Оскаром»

Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.

19:00 04.05.2017 Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.

В Советском суде Казани прошли прения по делу о скиммерах

Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.

18:42 04.05.2017 Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.

Полиция Челнов надеется, что мать подкидыша сама выйдет на связь

В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.

18:32 04.05.2017 В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.

Илдар Абузяров: «Здорово, что мэр откликнулся на мое предложение приглашать в Казань писателей»

Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.

18:08 04.05.2017 Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.

Видео: в Челнах два «КАМАЗа» провалились сквозь асфальт под землю

Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».

18:07 04.05.2017 Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».

Рустам Минниханов принял участие в заседании Госсовета России

Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.

18:05 04.05.2017 Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.

Сурков прокомментировал обсуждение в Сети состояния его здоровья

Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.

17:52 04.05.2017 Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.

По Нижнекамску в память о героях Великой Отечественной войны проехала автомотоколонна

Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.

17:42 04.05.2017 Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.

Казанский гонщик Тимур Тимерзянов стартует на третьем этапе чемпионата мира по ралли-кроссу

Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.

17:25 04.05.2017 Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.