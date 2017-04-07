Кукморяне, 6 мая все на районный субботник!

04 Май 2017 | новости

Уважаемые жители района!

Продолжается санитарно-экологический двухмесячник. Хоть и было выполнено немало работ по уборке и очистке окружающей нас территории, но еще остаются неубранные места. Для того, чтобы привести их в порядок, 6 мая, в субботу, пройдет районный субботник. Хотелось бы, чтобы каждый из нас принял в нем активное участие, внес свой вклад в уборку территории района, посадку деревьев. Фотографии с субботника будут опубликованы на сайте районной газеты. Также продолжается акция «Городу это не к лицу». Сфотографировав неубранные, захламленные места, просим отправлять снимки на электронный адрес газеты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .