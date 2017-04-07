Ребята Ятмас Дусаевской школы ознакомились с профессией пожарного (фото)

04 Май 2017 | новости

В целях популяризации пожарной охраны и в рамках проведения Всероссийского открытого урока по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в Ятмас Дусаевской начальной школе начальником отдельного поста по охране Н.Галиевым был проведен «Урок ОБЖ», посвещенный 368-й годовщине со дня образования пожарной охраны. В мероприятии приняли учащиеся начальных классов и служащий персонал школы.

Начальник ОП рассказал детям о деятельности подразделения и службе пожарных, о правилах поведения в школе и в быту, объяснил, куда звонить в случае пожара и как его не допустить. В ходе беседы начальник ОП объяснил порядок применения углекислотного и порошкового огнетушителей.

Ребята с огромным интересом выслушали данный материал. В конце беседы дети получили ответы на интересующие их вопросы.