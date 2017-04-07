Кукморяне успешно выступили в Международном конкурсе-фестивале «Виктория»

В Республике

День открытых дверей пройдет в Казанской православной духовной семинарии

Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.

20:53 04.05.2017 Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.

В Казани открылась выставка неоэкспрессиониста Алексея Васильева

Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Не беси, ноги помой», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».

20:45 04.05.2017 Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Не беси, ноги помой», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».

Цены на свадьбы в Татарстане снова пошли вверх

Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.

19:45 04.05.2017 Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.

Сборная РТ примет участие в чемпионате России по ММА

Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.

19:19 04.05.2017 Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.

Метшин: Гордимся, что Казани вручили премию, которую в мире называют «туристическим Оскаром»

Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.

19:00 04.05.2017 Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.

В Советском суде Казани прошли прения по делу о скиммерах

Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.

18:42 04.05.2017 Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.

Полиция Челнов надеется, что мать подкидыша сама выйдет на связь

В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.

18:32 04.05.2017 В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.

Ильдар Абузяров: «Здорово, что мэр откликнулся на мое предложение приглашать в Казань писателей»

Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.

18:08 04.05.2017 Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.

Видео: в Челнах два «КАМАЗа» провалились сквозь асфальт под землю

Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».

18:07 04.05.2017 Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».

Рустам Минниханов принял участие в заседании Госсовета России

Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.

18:05 04.05.2017 Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.

Сурков прокомментировал обсуждение в Сети состояния его здоровья

Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.

17:52 04.05.2017 Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.

По Нижнекамску в память о героях Великой Отечественной войны проехала автомотоколонна

Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.

17:42 04.05.2017 Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.

Казанский гонщик Тимур Тимерзянов стартует на третьем этапе чемпионата мира по ралли-кроссу

Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.

17:25 04.05.2017 Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.

Слушание дела о фальшивых деньгах перенесено из Казани в Москву

Подсудимый отказался от рассмотрения дела в столице РТ и попросил перенести его туда, где было совершено последнее из преступлений.

17:17 04.05.2017 Подсудимый отказался от рассмотрения дела в столице РТ и попросил перенести его туда, где было совершено последнее из преступлений.

Государственный музей изобразительных искусств РТ проведет «Музыкальный четверг»

В программе вечера посредством живописи и музыки представят русское и западноевропейское искусство.

17:14 04.05.2017 В программе вечера посредством живописи и музыки представят русское и западноевропейское искусство.

Cassini прислал на Землю первые фотоснимки из атмосферы Сатурна

Зонду предстоит совершить еще не один пролет между планетой и ее кольцами.

17:03 04.05.2017 Зонду предстоит совершить еще не один пролет между планетой и ее кольцами.

Полиция Челнов просит помочь найти женщину, оставившую ребенка у помойки

Стали известны внешние признаки женщины, которая подозревается в оставлении ребенка.

16:59 04.05.2017 Стали известны внешние признаки женщины, которая подозревается в оставлении ребенка.

В Иране представили туристические возможности Татарстана

Количество иранских туристов, посетивших Россию, в 2016 году увеличилось на 62 процента.

16:22 04.05.2017 Количество иранских туристов, посетивших Россию, в 2016 году увеличилось на 62 процента.

Ростехнадзор привлек к ответственности руководителей порохового завода после мартовского пожара

Шесть начальников казенного предприятия могут отстранить от занимаемых должностей на срок до 3 лет за формальный подход к организации безопасности.

16:16 04.05.2017 Шесть начальников казенного предприятия могут отстранить от занимаемых должностей на срок до 3 лет за формальный подход к организации безопасности.

Показ для ветеранов состоится в татарском ТЮЗе

Сегодня театр имени Г.Кариева представит спектакль «Осенняя рапсодия любви».

16:15 04.05.2017 Сегодня театр имени Г.Кариева представит спектакль «Осенняя рапсодия любви».

Мухаметшин: Присвоение звания Героя Труда Минтимеру Шаймиеву – важное для Татарстана событие

По мнению главы парламента республики, награда свидетельствует о высокой оценке деятельности первого Президента РТ и всех, кто с ним трудился.

16:10 04.05.2017 По мнению главы парламента республики, награда свидетельствует о высокой оценке деятельности первого Президента РТ и всех, кто с ним трудился.

Свыше 200 тысяч татарстанцев смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка»

Количество предполагаемых участников шествия в Казани составит порядка 100 тысяч человек.

15:58 04.05.2017 Количество предполагаемых участников шествия в Казани составит порядка 100 тысяч человек.

28-е заседание Госсовета Татарстана состоится 11 мая

Депутаты парламента республики намерены рассмотреть 21 вопрос.

15:50 04.05.2017 Депутаты парламента республики намерены рассмотреть 21 вопрос.

Полиция Челнов изъяла у закладчиков более 1,6 кг «синтетики»

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемых под стражу.

15:42 04.05.2017 По ходатайству следователя суд заключил подозреваемых под стражу.

В Татарстане осудят группу людей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Участниками группы получен незаконный доход на общую сумму более 6 млн рублей.

15:26 04.05.2017 Участниками группы получен незаконный доход на общую сумму более 6 млн рублей.

Главный режиссер театра Образцова Борис Константинов приедет в Казань

VII творческая лаборатория «Свободная сцена» в столице Татарстана будет посвящена детскому театру.

15:25 04.05.2017 VII творческая лаборатория «Свободная сцена» в столице Татарстана будет посвящена детскому театру.

Как получить бесплатный билет на матч чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА

Игра 29-го тура чемпионата России по футболу станет для столицы Татарстана тестовым матчем Кубка конфедераций.

15:12 04.05.2017 Игра 29-го тура чемпионата России по футболу станет для столицы Татарстана тестовым матчем Кубка конфедераций.

Генконсул КНР в Казани пригласил Фарида Мухаметшина принять участие в саммите БРИКС

Во время встречи стороны обговорили аспекты дальнейшего укрепления татарстано-китайского сотрудничества и наметили проведение ряда мероприятий.

14:25 04.05.2017 Во время встречи стороны обговорили аспекты дальнейшего укрепления татарстано-китайского сотрудничества и наметили проведение ряда мероприятий.

В Госсовете РТ обсудили закон о предоставлении земель для поддержки пострадавших клиентов банков

Члены профильного комитета рекомендовали принять проект закона на очередном заседании Госсовета в первом и третьем чтениях.

13:50 04.05.2017 Члены профильного комитета рекомендовали принять проект закона на очередном заседании Госсовета в первом и третьем чтениях.