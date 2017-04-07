Кукморяне успешно выступили в Международном конкурсе-фестивале «Виктория»

Дипломантами I степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» стали Наиля Закирзянова и Ильяс Нигматуллин. Преподаватель - Динора Мамкина. Также Ильяс Нигматуллин награжден Дипломом «За лучшее исполнение татарской пьесы». Дипломантом III степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» стала Диля Махмудова, преподаватель Динора Мамкина.
В номинации «Инструментальное исполнительство. Струнно-смычковые» Ильназ Мубаракшин удостоен звания Лауреата I степени, преподаватель Эльмира Гумарова.