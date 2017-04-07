Гороскоп на 5 мая: Козероги избавятся от всего надоевшего, а Весы попросят прощения

04 Май 2017 | новости Печать

Гороскоп на 5 мая: Козероги избавятся от всего надоевшего, а Весы попросят прощения

Звезды гороскопа предупреждают, что вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих. В таких выяснениях есть риск зайти слишком далеко.

ОВЕН

В Овне может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит. День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Овен может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью.

ТЕЛЕЦ

 Телец способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком плюс, так и со знаком минус. День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Телец может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут склонны говорить то, что думают, прямо в лицо. И им будет что сказать, ведь день наделяет их способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Близнецам решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Близнецам свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шопинг и другие повседневные дела.

РАК

Раку не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Рак ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Рак не заметит опасную западню. Такая уж особенность дня – Раку необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Именинники 5 мая:

 

• Варфоломей • Виталий • Всеволод

 • Гавриил • Климент • Лука • Федор

 

ЛЕВ

Льву следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Лев рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Льва, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Льву следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

ДЕВА

Дева будет строга, но справедлива – по крайней мере, так ей будет казаться. Она будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способна приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Девы. Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что если она действительно хочет добиться результата, ей стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

ВЕСЫ

У Весов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Весы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Весам поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Весов способна творить чудеса, она – их волшебный ключ к людским сердцам и душам.

СКОРПИОН

Гороскоп дает Скорпиону шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Скорпиона. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Скорпиону стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец будет педантичным и внимательным, как никогда. От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Стрельцу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему нелегко найти общий язык – Стрелец будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

КОЗЕРОГ

Звезды гороскопа советуют Козерогу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фэеншуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Козерогу стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Козерог почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Козерог может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

ВОДОЛЕЙ

В отношениях с людьми многое может раздражать Водолея, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Водолей захочет докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя. Звезды гороскопа советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Водолей все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

РЫБЫ

Рыбам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у них мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Рыбы не обладают достаточной решимостью – они могут колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Рыбам надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это им пригодится.

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