МВД по Республике Татарстан предупреждает граждан
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В Республике
День открытых дверей пройдет в Казанской православной духовной семинарии
Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.
20:53 04.05.2017
Абитуриентам расскажут об образовательных программах, требованиях и правилах внутреннего распорядка.
20:53 04.05.2017
В Казани открылась выставка неоэкспрессиониста Алексея Васильева
Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Не беси, ноги помой», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».
20:45 04.05.2017
Названия работ художника достойны отдельного восхищения: «Не беси, ноги помой», «Выжимая арбуз на брюки», «Она натирала бананы мятной жвачкой».
20:45 04.05.2017
Цены на свадьбы в Татарстане снова пошли вверх
Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.
19:45 04.05.2017
Сегодня кризис в свадебной индустрии остался позади, хотя его отголоски все еще дают о себе знать.
19:45 04.05.2017
Сборная РТ примет участие в чемпионате России по ММА
Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.
19:19 04.05.2017
Татарстан на всероссийском турнире в Ростове-на-Дону представят три спортсмена.
19:19 04.05.2017
Метшин: Гордимся, что Казани вручили премию, которую в мире называют «туристическим Оскаром»
Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.
19:00 04.05.2017
Казань удостоилась награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко») за развитие событийного туризма.
19:00 04.05.2017
В Советском суде Казани прошли прения по делу о скиммерах
Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.
18:42 04.05.2017
Адвокат одного из подсудимых попросил освободить своего клиента в связи с истечением срока давности.
18:42 04.05.2017
Полиция Челнов надеется, что мать подкидыша сама выйдет на связь
В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.
18:32 04.05.2017
В УМВД рассказали о действиях, которые предпринимаются полицией для поиска матери подкинутого ребенка.
18:32 04.05.2017
Ильдар Абузяров: «Здорово, что мэр откликнулся на мое предложение приглашать в Казань писателей»
Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.
18:08 04.05.2017
Ильсур Метшин анонсировал новый проект, идея которого принадлежит известному российскому писателю.
18:08 04.05.2017
Видео: в Челнах два «КАМАЗа» провалились сквозь асфальт под землю
Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».
18:07 04.05.2017
Инцидент случился на территории челнинского предприятия «Кориб».
18:07 04.05.2017
Рустам Минниханов принял участие в заседании Госсовета России
Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.
18:05 04.05.2017
Под председательством Президента РФ главы регионов и депутаты обсудили развитие сети МФЦ, независимую оценку соцуслуг, расселение аварийного жилья.
18:05 04.05.2017
Сурков прокомментировал обсуждение в Сети состояния его здоровья
Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.
17:52 04.05.2017
Обсуждение началось в соцсетях после публикации фото помощника Президента РФ, где он выглядит осунувшимся и похудевшим.
17:52 04.05.2017
По Нижнекамску в память о героях Великой Отечественной войны проехала автомотоколонна
Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.
17:42 04.05.2017
Традиционный пробег «По дорогам героев» стартовал в полдень и собрал более 50 машин.
17:42 04.05.2017
Казанский гонщик Тимур Тимерзянов стартует на третьем этапе чемпионата мира по ралли-кроссу
Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.
17:25 04.05.2017
Этап пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хоккенхайм-Ринг на востоке Германии.
17:25 04.05.2017
Слушание дела о фальшивых деньгах перенесено из Казани в Москву
Подсудимый отказался от рассмотрения дела в столице РТ и попросил перенести его туда, где было совершено последнее из преступлений.
17:17 04.05.2017
Подсудимый отказался от рассмотрения дела в столице РТ и попросил перенести его туда, где было совершено последнее из преступлений.
17:17 04.05.2017
Государственный музей изобразительных искусств РТ проведет «Музыкальный четверг»
В программе вечера посредством живописи и музыки представят русское и западноевропейское искусство.
17:14 04.05.2017
В программе вечера посредством живописи и музыки представят русское и западноевропейское искусство.
17:14 04.05.2017
Cassini прислал на Землю первые фотоснимки из атмосферы Сатурна
Зонду предстоит совершить еще не один пролет между планетой и ее кольцами.
17:03 04.05.2017
Зонду предстоит совершить еще не один пролет между планетой и ее кольцами.
17:03 04.05.2017
Полиция Челнов просит помочь найти женщину, оставившую ребенка у помойки
Стали известны внешние признаки женщины, которая подозревается в оставлении ребенка.
16:59 04.05.2017
Стали известны внешние признаки женщины, которая подозревается в оставлении ребенка.
16:59 04.05.2017
В Иране представили туристические возможности Татарстана
Количество иранских туристов, посетивших Россию, в 2016 году увеличилось на 62 процента.
16:22 04.05.2017
Количество иранских туристов, посетивших Россию, в 2016 году увеличилось на 62 процента.
16:22 04.05.2017
Ростехнадзор привлек к ответственности руководителей порохового завода после мартовского пожара
Шесть начальников казенного предприятия могут отстранить от занимаемых должностей на срок до 3 лет за формальный подход к организации безопасности.
16:16 04.05.2017
Шесть начальников казенного предприятия могут отстранить от занимаемых должностей на срок до 3 лет за формальный подход к организации безопасности.
16:16 04.05.2017
Показ для ветеранов состоится в татарском ТЮЗе
Сегодня театр имени Г.Кариева представит спектакль «Осенняя рапсодия любви».
16:15 04.05.2017
Сегодня театр имени Г.Кариева представит спектакль «Осенняя рапсодия любви».
16:15 04.05.2017
Мухаметшин: Присвоение звания Героя Труда Минтимеру Шаймиеву – важное для Татарстана событие
По мнению главы парламента республики, награда свидетельствует о высокой оценке деятельности первого Президента РТ и всех, кто с ним трудился.
16:10 04.05.2017
По мнению главы парламента республики, награда свидетельствует о высокой оценке деятельности первого Президента РТ и всех, кто с ним трудился.
16:10 04.05.2017
Свыше 200 тысяч татарстанцев смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка»
Количество предполагаемых участников шествия в Казани составит порядка 100 тысяч человек.
15:58 04.05.2017
Количество предполагаемых участников шествия в Казани составит порядка 100 тысяч человек.
15:58 04.05.2017
28-е заседание Госсовета Татарстана состоится 11 мая
Депутаты парламента республики намерены рассмотреть 21 вопрос.
15:50 04.05.2017
Депутаты парламента республики намерены рассмотреть 21 вопрос.
15:50 04.05.2017
Полиция Челнов изъяла у закладчиков более 1,6 кг «синтетики»
По ходатайству следователя суд заключил подозреваемых под стражу.
15:42 04.05.2017
По ходатайству следователя суд заключил подозреваемых под стражу.
15:42 04.05.2017
В Татарстане осудят группу людей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
Участниками группы получен незаконный доход на общую сумму более 6 млн рублей.
15:26 04.05.2017
Участниками группы получен незаконный доход на общую сумму более 6 млн рублей.
15:26 04.05.2017
Главный режиссер театра Образцова Борис Константинов приедет в Казань
VII творческая лаборатория «Свободная сцена» в столице Татарстана будет посвящена детскому театру.
15:25 04.05.2017
VII творческая лаборатория «Свободная сцена» в столице Татарстана будет посвящена детскому театру.
15:25 04.05.2017
Как получить бесплатный билет на матч чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА
Игра 29-го тура чемпионата России по футболу станет для столицы Татарстана тестовым матчем Кубка конфедераций.
15:12 04.05.2017
Игра 29-го тура чемпионата России по футболу станет для столицы Татарстана тестовым матчем Кубка конфедераций.
15:12 04.05.2017
Генконсул КНР в Казани пригласил Фарида Мухаметшина принять участие в саммите БРИКС
Во время встречи стороны обговорили аспекты дальнейшего укрепления татарстано-китайского сотрудничества и наметили проведение ряда мероприятий.
14:25 04.05.2017
Во время встречи стороны обговорили аспекты дальнейшего укрепления татарстано-китайского сотрудничества и наметили проведение ряда мероприятий.
14:25 04.05.2017
В Госсовете РТ обсудили закон о предоставлении земель для поддержки пострадавших клиентов банков
Члены профильного комитета рекомендовали принять проект закона на очередном заседании Госсовета в первом и третьем чтениях.
13:50 04.05.2017
Члены профильного комитета рекомендовали принять проект закона на очередном заседании Госсовета в первом и третьем чтениях.
13:50 04.05.2017
В Набережных Челнах обсудили будущее центральной площади Азатлык
Свой вариант на суд горожан представил архитектор Тимур Калимуллин.
13:31 04.05.2017
Свой вариант на суд горожан представил архитектор Тимур Калимуллин.
13:31 04.05.2017