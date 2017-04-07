Как получить бесплатный билет на матч чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА

04 Май 2017 | новости

Игра 29-го тура чемпионата России по футболу станет для столицы Татарстана тестовым матчем Кубка конфедераций.

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» 17 мая на домашнем поле встретится с действующим чемпионом страны – в рамках 29-го тура чемпионата РФПЛ в столицу Татарстана приедет московский ЦСКА. У казанских любителей футбола есть шанс посмотреть красивый футбол бесплатно: для этого нужно лишь оформить паспорт болельщика Кубка конфедераций.



Дело в том, что игра «Рубина» с ЦСКА станет для Казани тестовым матчем Кубка конфедераций: во время этого матча на стадионе Kazan-Arena и во всем городе будет апробировано большинство сервисов этого международного турнира. Впрочем, для простых любителей футбола такой статус матча – скорее плюс, чем минус: у всех казанцев есть возможность посетить игру бесплатно при наличии паспорта болельщика. Этот документ, который оформляется также безвозмездно, поможет не только попасть на битву между «рубиновыми» и армейцами, но и впоследствии посмотреть вживую матчи Кубка конфедераций в любом городе. Без паспорта болельщика вход на любой стадион турнира для любителей футбола, увы, будет невозможен.

Паспорт болельщика можно оформить онлайн и офлайн. Если вы, к сожалению, не дружите с Интернетом, вам достаточно будет придти в Центр выдачи паспортов болельщика (в Казани они расположены по адресам: ул. Баумана, д. 44/8 и ул. Четаева, д. 10), где обязательно помогут в оформлении Fan-ID. Тем, кто с компьютером и Сетью «на ты», будет гораздо проще зарегистрироваться онлайн. Для этого нужно заполнить форму на сайте www.rubinfans.ru, после чего система сгенерирует персональный 11-значный цифровой код. Затем следует отправиться на сайт www.fan-id.ru, где надо зарегистрироваться с помощью кода самоидентификации. В таком случае в поле потребуется вставить те самые 11 цифр. Затем останется только заполнить пункты анкеты, добавить фотографию и дождаться сначала подтверждения, а затем одобрения заявки. И то, и другое придет на указанные в анкете e-mail и номер мобильного телефона. После получения заветного электронного письма и SMS надо будет прийти в Центр выдачи паспортов болельщика с документом, удостоверяющим личность, и номером электронной заявки. Специалисты вручат вам паспорт болельщика, вместе с которым вы получите возможность абсолютно бесплатно получить билет на матч «Рубина» с ЦСКА.

Останется лишь прийти 17 мая на трибуны стадиона Kazan-Arena и всеми силами поддержать казанскую команду – тогда «рубиновые» получат мощный заряд энергии от болельщиков и не подведут своих поклонников.