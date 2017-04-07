Духовые оркестры выступят на Кремлевской набережной Казани

04 Май 2017 | новости

Фестиваль «Музыка победы в рамках и скверах» станет частью федерального проекта «Историческая память».

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). 6 мая в столице Татарстана на Кремлевской набережной состоится фестиваль «Музыка победы в парках и скверах». На одной площадке соберутся духовые оркестры со всей республики.

Как сообщили в Казанской консерватории, фестиваль пройдет в рамках федерального проекта «Историческая память». Его цель – популяризация духового искусства и возрождение традиции отдыха в парковых зонах, которая была утрачена в конце прошлого столетия.

Идея фестиваля принадлежит студентам Казанской консерватории. Автором проекта является выпускница Мария Ватагина. На молодежную инициативу отозвались Министерство культуры РТ, руководители исполнительных комитетов муниципальных образований, ректорат Казанской государственной консерватории, администрация Кремлевской набережной и ассоциация «Духовое общество» РТ.

На фестивале выступят оркестры из Набережных Челнов, Зеленодольска, Альметьевска, Елабуги, Азнакаева, Мамадыша, Шемордана, Кукмора, Муслюмова, а также столичные коллективы: духовые оркестры Казанской консерватории им. Н. Г. Жиганова, Казанского музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева и эстрадно-джазовый оркестр Казанского государственного университета культуры и искусств. Кроме того, в концерте примут участие солисты, хореографические и вокальные коллективы. В числе участников масштабного фестиваля и студенты Казанского художественного училища, которые на протяжении всего дня будут рисовать тематические картины.

Послушать известные песни и мелодии, окунуться в праздничную атмосферу послевоенного времени приглашают все желающих. Начало мероприятия ― в 11.00, вход свободный.