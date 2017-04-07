В Татарстане ураган снес крыши домов, школ и больницы (фото)

04 Май 2017 | новости Печать

В Татарстане ураган снес крыши домов, школ и больницы (фото)

В Черемшанском районе ведутся аварийно-восстановительные работы после прохождения грозового фронта, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 21.05 в центр управления в кризисных ситуациях поступила сообщение о том, что в результате усиления ветра до 19 м/с оказались повреждены кровли домов и различных объектов села Черемшан. По предварительным данным, повреждены крыши 15 частных домов, автозаправочной станции, детской юношеской спортивной школы, складов хлебоприемного пункта, Черемшанской ЦРБ, центральной библиотеки, кадетской школы-интерната, продуктового магазина. В пострадавших домах живут 38 человек, из них 7 детей.

По информации пресс-службы ГУ МЧс России по РТ, ЧП на работе центральной районной больницы не сказалось, она функционирует в обычном режиме.

На месте происшествия работает оперативная группа Черемшанского пожарно-спасательного гарнизона. Также для разбора завалов кровли на места направлены спасатели ЗПСО№6. Ааварийно-восстановительные работы ведут работники коммунальных служб и электросетей Черемшанского района. Электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение не нарушено. 

В здании ледового дворца в Черемшане развернут пункт временного размещения на 62 места, однако жители пострадавших домов от эвакуации отказываются.

 


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