Представляем вниманию кукморян произведение «Вселенная дает знак» начинающего писателя Азалии Шакирзяновой

04 Май 2017 | Литературная страничка

Азалия Шакирзянова - ученица 10б класса Кукморской средней школы №3, начинающий писатель. На сегодняшний день работает над дебютным произведением «Вселенная дает знак». Пока сложно определить жанр произведения. Будет это повесть или дорастет до романа - не может сказать и автор произведения. Надеемся, что творение пера Азалии заинтересует читателей, поскольку темы, затронутые в произведении, очень остро стоят в жизни каждого человека.

Извечная проблема – проблема «отцов и детей» - актуальна и в прогрессивном 21 веке. Главная героиня - 16-летняя Кайя – не исключение из правила. Все свои чувства и переживания она может доверить единственному другу – молчаливому дневнику. Реальность беспощадно будет преподносить ей одно испытание за другим, испытывая ее терпение, характер и волю. Сумеет ли противостоять «подаркам» судьбы неокрепшая психика подростка? О жизни и проблемах подростка лучше может написать только подросток.

Азалия Шакирзянова:

«Образ главной героини - это собирательный образ подростка. Кайя, наверняка, живет в каждом из нас. Проблемы, преследующие ее, не чужды любому подростку. Просто одни окружены вниманием и поддержкой родителей, друзей и учителей, а другие предоставлены сами себе и борются с проблемами в одиночку. У кого-то достаточно сил справиться со всеми невзгодами, а кто-то теряется в этом огромном мире, утопая в безысходности».

*Предисловие*

Кайя - главная героиня данной писанины и сумасшествия. Жизнь сыграет с ней злую шутку, от которой ей будет сложно куда-то спрятаться или сбежать. Свою историю девочка будет вести, как дневник. Она расскажет все, что с ней случилось за несколько лет ее жизни...

1 глава

"Жизнь подростка - очень сложная штука". Так всегда говорил папа. Всем привет! Меня зовут Кайя. Мне 16, и я подросток. Я живу в маленьком городке на окраине Техаса. Живу я, как обычная девочка. У меня есть все, что мне нужно. Я получила хорошее воспитание. Я даже букашку не обижу.

Сегодня воскресенье, а это значит, что сегодня я могу спать дольше, чем мне дозволено. Но, как ни крути, жизнь несправедлива. Я проснулась в 5 утра, так как петух пропел во все горло. Больше я заснуть не смогла. Тогда я закинула ноги на подушку и стала смотреть в потолок. Папа бы голову мне оторвал, если бы увидел, что мои ноги на подушке. Он очень сильно ругается, когда видит такую картину. А я люблю нарушать правила, но по-тихому. Моя мама - Присцилла, сильно больна. Папа запрещает маме вставать и вообще много двигаться. Она целый день лежит в постели, и изредка я захожу к ней, чтобы рассказать о сегодняшнем дне.

Я услышала шаги и быстро скинула ноги на пол. В дверь постучались. Это был папа. Он вошёл в комнату и сказал:

- Дочь, вставай, тебе нужно навестить мать перед её..., - он заметно погрустнел, - отъездом.

- Какой отъезд?! Ты ничего мне не говорил!

- Кайя, твоей маме сегодня стало очень плохо. Посреди ночи я побежал за доктором, он сделал прогнозы и сказал, что нашей маме осталось всего несколько дней...

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