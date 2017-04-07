Песошин: Мы приложим все усилия, чтобы трудоустроить специалистов Уруссинской ГРЭС

04 Май 2017 | новости

Жители Ютазинского района, трудившиеся на обанкротившейся ГРЭС, должны прийти в Центр занятости населения и встать на учет, чтобы получить хотя бы двухмесячную среднюю заработную плату, пока ищут новую работу.

Такой вариант предложила накануне министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на встрече правительства республики с профсоюзным активом.

«Из тех работников, которые были уволены после 20 февраля, уже 46 человек встали на учет в центр занятости. Если они не трудоустроятся в течение двух месяцев, то имеют право на получение среднемесячной заработной платы и на третий месяц. У этих людей пока нет мотивации к трудоустройству, все положенные выплаты они намерены получить. И законодатель дает им такую возможность», – добавила министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Сегодня Ютазинский Центр занятости населения предлагает 66 вакансий для бывших работников Уруссинской ГРЭС. Более того, специалисты провели переговоры с 30 потенциальными работодателями.

«В частности, по линии “Пакера” создается новое предприятие, на которое сегодня готовы взять 50 человек. Заявки на трудоустройство оформили только 40 потенциальных работников, то есть оставили анкеты на дальнейшее трудоустройство. Это предприятие также готово обучить 50 человек совершенно новым специальностям», – проинформировала Эльмира Зарипова.

В ночь на 1 мая была остановлена Уруссинская ГРЭС, снабжающая теплом и горячей водой жителей Ютазинского района РТ. Ранее это предприятие было признано банкротом. Чтобы не оставить население без тепла и горячей воды, было предложено перевести дома на двухконтурные котлы. Для этого были выделены достаточно большие средства.

«На сегодняшний день в Ютазинском районе жители 2148 квартир подписали договор о согласии установить двухконтурные котлы. Мы думаем, что до начала отопительного сезона нам удастся эту проблему решить. Параллельно решались вопросы по трудоустройству работников, – подчеркнул глава Правительства РТ Алексей Песошин. – То, что мы приложим все усилия для трудоустройства людей, в этом даже нет сомнений».