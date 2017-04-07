В редакции состоялось награждение победителя фотоконкурса «Мы так похожи»

04 Май 2017 | новости

К сожалению, Алина Хайруллина лично прийти не смогла, поэтому подарок вручили ее тете. Но мы все же связались с победителем конкурса, и она поделилась своими впечатлениями.

- Мы впервые участвуем в фотоконкурсе. Не очень верили в победу, но надеялись на нее, – говорит Алина Хайруллина. - За нас голосовали наши друзья, знакомые, родственники, которым мы очень благодарны. Очень рады этой победе. Постараемся участвовать и в других конкурсах. А остальным участникам хочу пожелать: участвуйте и верьте в свою победу!