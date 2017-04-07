«Ко Дню Победы»: в интернете появился видеоролик читающего стих кукморянина Саида Зиннурова

04 Май 2017 | новости

По словам его старшего брата, уроженца Кукмора, артиста Мензелинского драматического театра имени Сабира Амутбаева Рустема Зиннурова, данным видеороликом Саид хотел донести людям, чтобы не было войны, чтобы не было вражды между людьми. Уж очень эта тема его беспокоит.

- После того как Саид начал проявлять свое неравнодушное отношение к войне, я решил написать стих, и написал, - рассказывает Рустем Зиннуров о рождении идеи видеоролика. - Это было примерно год назад. Саид сразу выучил его и даже выступал несколько раз в школе перед классом. В этом году я решил снять его на видео для большей аудитории.

Стоит отметить, что на видео Саида снимал двоюродный младший брат Инсаф Альмухаметов, видео смонтировал и опубликовал в сеть Рустем Зиннуров.