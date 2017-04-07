Кукморяне в рядах “Бессмертного полка”: Кабаев Галим Харисович

04 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка" Печать

Кукморяне в рядах “Бессмертного полка”: Кабаев Галим Харисович

Мой дедушка Кабаев Галим Харисович всю войну служил водителем в 175 Отдельном автотранспортном батальоне Резерва Верховного Главнокомандования. Ему пришлось возить продукты в осажденный Ленинград, участвовать в боях на Курской дуге, Косунь-Шевченской и Яссо-Кишиневской операциях, освобождать Румынию, Венгрию. Победу он встретил в Австрии. Ему посчастливилось вернуться с фронта живым. После войны работал в райтопе, на валяной фабрике. Его водительский стаж - 41 год. Как-то он подсчитал, что за это время сменил 15 машин (в том числе на фронте – 8). С бабушкой они воспитали 4 детей. Умер он на 80-м году жизни.

 


Марат БАРИЕВ


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Кукморяне в рядах “Бессмертного полка”: Вуколов Иван Семенович

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Казани состоится открытие выставки Алексея Васильева
За каждым портретом, по словам художника, стоит своя история – столкновение с реальной или выдуманной биографией, эпизодом из жизни персонажа.
10:10 04.05.2017
В Кировском районе внедорожник столкнулся с троллейбусом
Авария произошла накануне утром напротив дома №5 по улице Вахитова.
09:36 04.05.2017
День рождения отмечает глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин
С октября 2012 года Марсель Шайдуллин занимает пост главы района.
09:23 04.05.2017
В Казанском Кремле праздновать годовщину Победы начнут 7 мая
Праздник начнется флешмобом на площади у мечети «Кул Шариф».
09:11 04.05.2017
Прокурор РТ: С начала года В Татарстане возбуждены 20 уголовных дел по невыплате зарплат
С начала года прокуроры взыскали 90 млн рублей долгов по заработной плате.
09:00 04.05.2017
Прокурор РТ: Как только ОПГ в районах Татарстана начинают поднимать голову, мы тут же реагируем
В крупных населенных пунктах Татарстана появились прокуроры, чтобы держать ситуацию с ОПГ под контролем.
08:30 04.05.2017
В Черемшанском районе продолжаются восстановительные работы
На данный момент к ликвидации последствий ЧП привлечено 109 человек ОТ РСЧС.
08:23 04.05.2017
Прокурор РТ: Условия содержания Роберта Мусина в изоляторе такие же, как для всех арестованных
Сотрудники надзорного ведомства постоянно проверяют СИЗО, жалоб на нарушение закона от главы ТФБ не поступало.
08:00 04.05.2017
Первый экземпляр МС-21 начал подготовку к стартовому полету
В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».
07:52 04.05.2017
WhatsApp заработал после сбоя
Неполадки с сообщениями длились примерно два часа.
07:35 04.05.2017
В Набережных Челнах пройдет фестиваль духовых оркестров
5 мая фестиваль откроется в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, 8 мая – в парке Победы.
06:36 04.05.2017
В Альметьевске обсудили совершенствование онкологической помощи для жителей юго-востока РТ
В ходе семинара врачи говорили и о системе раннего выявления в первичных онкологических кабинетах и проведении медицинских обследований.
05:44 04.05.2017
Свыше 2 тысяч саженцев высадили чистопольцы в рамках акции #ЭКОвесна2017
Молодые деревья создадут новые общественные пространства и улучшат экологическую обстановку в городе.
03:12 04.05.2017
Яблоневая аллея Ветеранов появилась в Альметьевске
В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на посадку сибирских декоративных яблонь вышли ветераны войны и труженики тыла.
02:00 04.05.2017
В Чистополе высадили рощу сакуры
Необычная роща появится на участке рядом с детской библиотекой.
00:21 04.05.2017
Валентин Постников назван лучшим детским писателем в России
Литературный фестиваль «Бяки Буки» собрал более 1000 татарстанских участников.
23:42 03.05.2017
В Волжско-Камском заповеднике откроется выставка «История заповедника в людях»
Фотовыставка посвящена 100-летию заповедной системе России.
23:30 03.05.2017
Экономический ущерб по одному случаю профзаболевания в РТ составляет до 500 тыс. рублей
За три года в республике на 25 процентов снизился уровень производственного травматизма.
23:05 03.05.2017
Пестречинские земледельцы приступили к севу яровых
Уже заканчивается подкормка озимых культур и боронование.
22:57 03.05.2017
Фото: В Киеве неизвестные украли букву из надписи «Евровидение»
На опубликованной фотографии видно, что в надписи на английском языке не хватает последней буквы «n».
22:47 03.05.2017
Фото: В Черемшанском районе сильным ветром повредило крыши домов, школ и больницы
Аварийно-восстановительные работы ведут пожарные, спасатели, работники коммунальных служб и электросетей Черемшанского района.
22:44 03.05.2017
Студия Хабенского представит спектакль «А зори здесь тихие» в Казанском Кремле
Спектакль увенчает празднование Дня победы в музее-заповеднике.
22:33 03.05.2017
Инвестпроекты в Татарстане позволили создать 16,8 тыс. новых рабочих мест
По словам Алексея Песошина, сегодня уровень занятости населения республики несколько выше, чем в целом по России и ПФО.
22:05 03.05.2017
Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство объектов социальной инфраструктуры
В этом году в республике планируется реализация 36 программ в области строительства и капремонта.
21:50 03.05.2017
Фото: В Лениногорском районе сильным ветром снесло крышу с детского сада
Детей и сотрудников детского сада в момент ЧП в здании не было, никто не пострадал.
21:01 03.05.2017
В Пестречинском районе площадь соснового бора увеличилась на 1,5 гектара
В рамках акции «День посадки леса» пестречинцы высадили 8 тысяч саженцев хвойных деревьев.
20:58 03.05.2017
В Казани стартовал чемпионат России по прыжкам в воду

20:03 03.05.2017
Алексей Песошин: Приложим все усилия для трудоустройства работников Уруссинской ГРЭС
На данный момент в Центре занятости населения Ютазинского района есть 66 вакансий, которые могут быть предложены бывшим работникам предприятия.
19:23 03.05.2017
Видео: в центре Казани встали троллейбусы
На улице Пушкина произошел обрыв провода, вереница троллейбусов перекрывает движение.
19:00 03.05.2017
В Высокогорском районе прошел турнир по корэш
В турнире соревновались более 100 участников из Арского, Атнинского, Высокогорского и Зеленодольского районов.
18:57 03.05.2017
Показать еще