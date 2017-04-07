Кукморяне в рядах “Бессмертного полка”: Кабаев Галим Харисович

04 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка"

Мой дедушка Кабаев Галим Харисович всю войну служил водителем в 175 Отдельном автотранспортном батальоне Резерва Верховного Главнокомандования. Ему пришлось возить продукты в осажденный Ленинград, участвовать в боях на Курской дуге, Косунь-Шевченской и Яссо-Кишиневской операциях, освобождать Румынию, Венгрию. Победу он встретил в Австрии. Ему посчастливилось вернуться с фронта живым. После войны работал в райтопе, на валяной фабрике. Его водительский стаж - 41 год. Как-то он подсчитал, что за это время сменил 15 машин (в том числе на фронте – 8). С бабушкой они воспитали 4 детей. Умер он на 80-м году жизни.