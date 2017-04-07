Кукморян приглашают принять участие в шествии «Бессмертного полка»

04 Май 2017 | новости Печать

Кукморян приглашают принять участие в шествии «Бессмертного полка»

В Кукморе 9 мая в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится ежегодное шествие «Бессмертного полка». Жителей Кукморского района просим присоединиться к данной акции.

Шествие участников  торжественной акции «Бессмертный полк»  от  здания  Исполнительного комитета до Парка Победы начнется с 9.30.

Парад проводится с целью сохранения памяти о великом подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной войны, преклонения перед личным подвигом каждого солдата, погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время.

Для участия в параде по формированию «Бессмертного полка» необходимо изготовить транспарант с фотографией солдата Великой Отечественной войны, под фотографией размещаются данные солдата ВОВ (ФИО и годы жизни солдата – обязательно; звание, род войск – желательно).

Таким образом в этот праздничный день защищающие свою Родину Герои вновь оживут и встанут в строй. В руках у каждого участника акции  будет частица истории, кусочек памяти.  Несмотря  на  то,  что  с  каждым  годом  события  того  времени  отдаляются  от  нас, великий подвиг Героев не будет забыт, а память о нём будет передаваться из поколения в поколение. 


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