Гороскоп на 4 мая: Девы в этот день подружатся с головой, а Стрельцы откроют в себе журналиста

03 Май 2017 | новости Печать

Гороскоп на 4 мая: Девы в этот день подружатся с головой, а Стрельцы откроют в себе журналиста

Звезды гороскопа обещают повышенную ясность сознания, логичность и созерцательность. Любые дела, требующие умственной работы, будут даваться легче обычного. Однако не всегда достаточно знать, что и как сделать. Нужно еще и хотеть это осуществить, а вот к деловой активности день вас, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т. д.

ОВЕН

У Овна будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т. д. Впрочем, даже если этого не произойдет, Овен может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют ему не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более если эта овчинка – целое золотое руно.

ТЕЛЕЦ

Телец сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре. Звезды гороскопа наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Тельцу не будет равных, ну а эрудиция будет актуальна во всем, даже в любви.

БЛИЗНЕЦЫ

Есть большая вероятность того, что Близнецы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в них хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – идеи об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами им не обойтись. Близким Близнецов повезет, если они ограничатся лишь генеральной уборкой – со своим размахом они вполне способны затеять и капитальный ремонт.

РАК

Душа Рака будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Рак такового не найдет, звезды гороскопа обещают, что он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор он способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции. Рак настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Именинники 4 мая:

 

• Александр • Алексей • Денис

 • Кондрат • Максим • Прокл • Федор • Яков

 ЛЕВ

День Льву стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанных с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Льву успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Льва обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

ДЕВА

День, когда Дева может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Ее мозг будет работать четко, позволяя ей анализировать и решать логические задачи. Так что Деве, если она захочет в чем-то докопаться до сути, достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы она, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сама. Проницательность придаст Деве особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

ВЕСЫ

Звезды гороскопа советуют Весам заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашли ли они в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Весы боятся себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Весы поймут, что зашли не туда – не страшно. Хороший день, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

СКОРПИОН

Звезды гороскопа советуют Скорпиону узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. В общении Скорпион будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Скорпион может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Скорпиону.

СТРЕЛЕЦ

Звезды гороскопа советуют Стрельцу сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями. День склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенный Стрелец может смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Стрельцу они уже известны, осталось признаться в этом себе.

КОЗЕРОГ

Залог успеха Козерога в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Козерогу не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Козерогу следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили в сырых первобытных пещерах.

Приметы дня:

 

Четверг — день легкий, предвещает удачу. 

ВОДОЛЕЙ

Водолей может испытывать желание как следует подискутировать. Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Водолей же проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – желание Водолея доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Водолея: если его интеллектуальное превосходство признают, он будет полностью удовлетворен.

РЫБЫ

Рыбы способны испытывать неуверенность во всем, за что они берутся, и это не лучшим образом отразится на их делах. Даже если все идет гладко, Рыбы способны испытывать массу колебаний. Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Рыбам необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками.


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