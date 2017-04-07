Программа празднования Дня Победы в Кукморе

В Республике

Видео: в центре Казани встали троллейбусы

На улице Пушкина произошел обрыв провода, вереница троллейбусов перекрывает движение.

19:00 03.05.2017 На улице Пушкина произошел обрыв провода, вереница троллейбусов перекрывает движение.

В Высокогорском районе прошел турнир по корэш

В турнире соревновались более 100 участников из Арского, Атнинского, Высокогорского и Зеленодольского районов.

18:57 03.05.2017 В турнире соревновались более 100 участников из Арского, Атнинского, Высокогорского и Зеленодольского районов.

Артем Здунов прокомментировал ситуацию с банкротством татарстанских банков

По словам министра экономики РТ, остается актуальным вопрос с юридическими лицами.

18:26 03.05.2017 По словам министра экономики РТ, остается актуальным вопрос с юридическими лицами.

5 мая на пляже «Нижнее Заречье» в Казани пройдет акция «Чистый берег»

Акция «Чистый берег» будет продолжена до начала купального сезона.

17:59 03.05.2017 Акция «Чистый берег» будет продолжена до начала купального сезона.

Нижнекамские поисковики обнаружили останки советского солдата и его личные вещи

Останки и вещи поднятого бойца в скором времени отправят на экспертизу.

17:52 03.05.2017 Останки и вещи поднятого бойца в скором времени отправят на экспертизу.

В Казани в День Победы представят монооперу «Дневник Анны Франк»

Произведение Григория Фрида о погибшей в концлагере еврейской девочке представят в Казанском Кремле.

17:41 03.05.2017 Произведение Григория Фрида о погибшей в концлагере еврейской девочке представят в Казанском Кремле.

Суд Челнов приостановил работу бани из-за соседства со скотомогильником

Суд решил, что создается реальная угроза жизни и здоровью людей, а также наносится вред окружающей среде.

17:40 03.05.2017 Суд решил, что создается реальная угроза жизни и здоровью людей, а также наносится вред окружающей среде.

АО «Транснефть-Прикамье» провело экологический субботник

Во время экологической акции была очищена от мусора территория участка улицы Красная Позиция в Советском районе Казани.

17:30 03.05.2017 Во время экологической акции была очищена от мусора территория участка улицы Красная Позиция в Советском районе Казани.

Девочку, которую подкинули к мусорным бакам в Челнах, не отдадут на удочерение, пока идет следствие

В очереди на усыновление новорожденных в Челнах стоят 45 потенциальных родителей.

17:08 03.05.2017 В очереди на усыновление новорожденных в Челнах стоят 45 потенциальных родителей.

В Набережных Челнах стартовал капремонт Московского проспекта

В нормативное состояние приведут 16,2 километра дорожного полотна.

16:58 03.05.2017 В нормативное состояние приведут 16,2 километра дорожного полотна.

Группа «Градусы» примет участие в Казанском марафоне

Забег состоится 21 мая и соберет на старте несколько тысяч любителей легкой атлетики со всей России.

16:50 03.05.2017 Забег состоится 21 мая и соберет на старте несколько тысяч любителей легкой атлетики со всей России.

Российские ученые разработали одну из секций нового ускорителя на Большом адронном коллайдере

Модернизация БАК откроет новые возможности для исследований.

16:41 03.05.2017 Модернизация БАК откроет новые возможности для исследований.

В Казани выросло количество раскрытых преступлений в сфере оборота наркотиков

По сравнению с прошлым годом количество раскрытых наркопреступлений выросло на 65 процентов.

16:21 03.05.2017 По сравнению с прошлым годом количество раскрытых наркопреступлений выросло на 65 процентов.

Илдус Нафиков: Непобедимая сила духа советских воинов и тружеников позволила одержать Победу

Сотрудники надзорного ведомства сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой молчания.

16:16 03.05.2017 Сотрудники надзорного ведомства сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой молчания.

20 ветеранов ВОВ Бугульминского района получили новое жилье

50-квартирный дом по улице Циолковского построен Госжилфондом РТ по программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ.

16:11 03.05.2017 50-квартирный дом по улице Циолковского построен Госжилфондом РТ по программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ.

Руководитель Госалкогольинспекции РТ уволен по собственному желанию

Марченко занимал пост главы Госалкогольинспекции РТ с ноября 2009 г.

16:00 03.05.2017 Марченко занимал пост главы Госалкогольинспекции РТ с ноября 2009 г.

В Татарстане завершены восстановительные работы на месте прорыва газопровода

Восстановлено газоснабжение 12 домов в населенном пункте Луговое с населением 14 человек.

15:58 03.05.2017 Восстановлено газоснабжение 12 домов в населенном пункте Луговое с населением 14 человек.

Песошин уволил руководителя секретариата Премьер-министра РТ

Равиль Хасаншин был назначен на должность в апреле 2010 года.

15:51 03.05.2017 Равиль Хасаншин был назначен на должность в апреле 2010 года.

Ученые обнаружили в Центральном Китае 18 древних могил гуннов

Всего было найдено 18 захоронений, которые можно отнести к позднему периоду династии Восточная Хань (25–220 гг. н. э.).

15:48 03.05.2017 Всего было найдено 18 захоронений, которые можно отнести к позднему периоду династии Восточная Хань (25–220 гг. н. э.).

В Казани осудят группу приставов, налоговиков, правоохранителей и банковских служащих

Группа получала сведения о скончавшихся в течение года гражданах и наличии на их расчетных счетах денежных средств.

15:26 03.05.2017 Группа получала сведения о скончавшихся в течение года гражданах и наличии на их расчетных счетах денежных средств.

В Татарстане вдова убитого мужчины просит суд наказать ее племянника по минимуму

В суде стало известно, что до убийства обвиняемый несколько раз лечился от наркозависимости.

15:16 03.05.2017 В суде стало известно, что до убийства обвиняемый несколько раз лечился от наркозависимости.

Резиденты казанского IT-парка заработали 9 млрд рублей в 2016 году

Суммарная выручка компаний-резидентов оказалась на 1 млрд больше прошлогоднего показателя.

15:15 03.05.2017 Суммарная выручка компаний-резидентов оказалась на 1 млрд больше прошлогоднего показателя.

Директор челнинского парка культуры и отдыха: «Аттракционы с дефектами не работали ни дня!»

После письма депутата Сергея Яковлева об опасности аттракционов парк стал объектом пристального внимания правоохранительных и надзорных органов.

15:11 03.05.2017 После письма депутата Сергея Яковлева об опасности аттракционов парк стал объектом пристального внимания правоохранительных и надзорных органов.

Тинчуринцы представят спектакль «Мы – дети сорок первого года» ко Дню Победы

Постановка по повести Мухаммата Магдеева о судьбах подростков в годы ВОВ будет показана в преддверии 72-й годовщины Победы.

14:55 03.05.2017 Постановка по повести Мухаммата Магдеева о судьбах подростков в годы ВОВ будет показана в преддверии 72-й годовщины Победы.

В Альметьевске замглавврача продала на сторону три тонны топлива

Более 1,3 тонн бензина и более 1,8 тонн дизтоплива предназначались для машин скорой помощи.

14:34 03.05.2017 Более 1,3 тонн бензина и более 1,8 тонн дизтоплива предназначались для машин скорой помощи.

В ночь на 1 мая остановлена Уруссинская ГРЭС

В квартирах населения ведется подготовка к установке двухконтурных котлов.

14:29 03.05.2017 В квартирах населения ведется подготовка к установке двухконтурных котлов.

К 9 Мая казанские ИТ-специалисты создали книгу-игру «Штирлиц на передовой»

Интерактивная книга-игра одновременно является литературным произведением, в котором читатели могут самостоятельно создавать сюжет в роли Штирлица.

14:16 03.05.2017 Интерактивная книга-игра одновременно является литературным произведением, в котором читатели могут самостоятельно создавать сюжет в роли Штирлица.

В Азнакаевском и Чистопольском районах выявлено наибольшее количество сельхозпалов

Количество возгораний в Татарстане по сравнению в прошлым годом увеличилось на 31 процент.

14:07 03.05.2017 Количество возгораний в Татарстане по сравнению в прошлым годом увеличилось на 31 процент.

Фильм «Время первых» в Казани покажут бесплатно

В кинотеатре «Мир» пройдет кинофестиваль «День Победы» с показом фильмов татарстанских кинематографистов.

14:05 03.05.2017 В кинотеатре «Мир» пройдет кинофестиваль «День Победы» с показом фильмов татарстанских кинематографистов.