Программа празднования Дня Победы в Кукморе

03 Май 2017 | новости Печать

Программа празднования Дня Победы в Кукморе

7.30-8.30 - Торжественный объезд города Кукмор  колонны байкеров из 25 мотоциклов.

9.00-9.40 - Торжественное шествие механизированной колонны и пешей колонны  от здания районного Совета до Парка Победы. 

9.30-9.50 - Шествие участников  торжественной акции «Бессмертный полк»  от  здания  Исполнительного комитета  до Парка Победы.

11.00-12.00 - Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщины  Дня Победы в Великой Отечественной войне, возложение венков  к Вечному огню в Парке Победы.

12.00-13.00 - Тематическая концертная программа учащихся  Детской школы искусств.

19.00-22.00 - Народное гуляние, большой концерт.

22.00 - Праздничный САЛЮТ.

22.00-23.00 - Дискотечная программа.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Синоптики предупредили о возвращении снегопадов

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Видео: в центре Казани встали троллейбусы
На улице Пушкина произошел обрыв провода, вереница троллейбусов перекрывает движение.
19:00 03.05.2017
В Высокогорском районе прошел турнир по корэш
В турнире соревновались более 100 участников из Арского, Атнинского, Высокогорского и Зеленодольского районов.
18:57 03.05.2017
Артем Здунов прокомментировал ситуацию с банкротством татарстанских банков
По словам министра экономики РТ, остается актуальным вопрос с юридическими лицами.
18:26 03.05.2017
5 мая на пляже «Нижнее Заречье» в Казани пройдет акция «Чистый берег»
Акция «Чистый берег» будет продолжена до начала купального сезона.
17:59 03.05.2017
Нижнекамские поисковики обнаружили останки советского солдата и его личные вещи
Останки и вещи поднятого бойца в скором времени отправят на экспертизу.
17:52 03.05.2017
В Казани в День Победы представят монооперу «Дневник Анны Франк»
Произведение Григория Фрида о погибшей в концлагере еврейской девочке представят в Казанском Кремле.
17:41 03.05.2017
Суд Челнов приостановил работу бани из-за соседства со скотомогильником
Суд решил, что создается реальная угроза жизни и здоровью людей, а также наносится вред окружающей среде.
17:40 03.05.2017
АО «Транснефть-Прикамье» провело экологический субботник
Во время экологической акции была очищена от мусора территория участка улицы Красная Позиция в Советском районе Казани.
17:30 03.05.2017
Девочку, которую подкинули к мусорным бакам в Челнах, не отдадут на удочерение, пока идет следствие
В очереди на усыновление новорожденных в Челнах стоят 45 потенциальных родителей.
17:08 03.05.2017
В Набережных Челнах стартовал капремонт Московского проспекта
В нормативное состояние приведут 16,2 километра дорожного полотна.
16:58 03.05.2017
Группа «Градусы» примет участие в Казанском марафоне
Забег состоится 21 мая и соберет на старте несколько тысяч любителей легкой атлетики со всей России.
16:50 03.05.2017
Российские ученые разработали одну из секций нового ускорителя на Большом адронном коллайдере
Модернизация БАК откроет новые возможности для исследований.
16:41 03.05.2017
В Казани выросло количество раскрытых преступлений в сфере оборота наркотиков
По сравнению с прошлым годом количество раскрытых наркопреступлений выросло на 65 процентов.
16:21 03.05.2017
Илдус Нафиков: Непобедимая сила духа советских воинов и тружеников позволила одержать Победу
Сотрудники надзорного ведомства сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и почтили память павших минутой молчания.
16:16 03.05.2017
20 ветеранов ВОВ Бугульминского района получили новое жилье
50-квартирный дом по улице Циолковского построен Госжилфондом РТ по программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ.
16:11 03.05.2017
Руководитель Госалкогольинспекции РТ уволен по собственному желанию
Марченко занимал пост главы Госалкогольинспекции РТ с ноября 2009 г.
16:00 03.05.2017
В Татарстане завершены восстановительные работы на месте прорыва газопровода
Восстановлено газоснабжение 12 домов в населенном пункте Луговое с населением 14 человек.
15:58 03.05.2017
Песошин уволил руководителя секретариата Премьер-министра РТ
Равиль Хасаншин был назначен на должность в апреле 2010 года.
15:51 03.05.2017
Ученые обнаружили в Центральном Китае 18 древних могил гуннов
Всего было найдено 18 захоронений, которые можно отнести к позднему периоду династии Восточная Хань (25–220 гг. н. э.).
15:48 03.05.2017
В Казани осудят группу приставов, налоговиков, правоохранителей и банковских служащих
Группа получала сведения о скончавшихся в течение года гражданах и наличии на их расчетных счетах денежных средств.
15:26 03.05.2017
В Татарстане вдова убитого мужчины просит суд наказать ее племянника по минимуму
В суде стало известно, что до убийства обвиняемый несколько раз лечился от наркозависимости.
15:16 03.05.2017
Резиденты казанского IT-парка заработали 9 млрд рублей в 2016 году
Суммарная выручка компаний-резидентов оказалась на 1 млрд больше прошлогоднего показателя.
15:15 03.05.2017
Директор челнинского парка культуры и отдыха: «Аттракционы с дефектами не работали ни дня!»
После письма депутата Сергея Яковлева об опасности аттракционов парк стал объектом пристального внимания правоохранительных и надзорных органов.
15:11 03.05.2017
Тинчуринцы представят спектакль «Мы – дети сорок первого года» ко Дню Победы
Постановка по повести Мухаммата Магдеева о судьбах подростков в годы ВОВ будет показана в преддверии 72-й годовщины Победы.
14:55 03.05.2017
В Альметьевске замглавврача продала на сторону три тонны топлива
Более 1,3 тонн бензина и более 1,8 тонн дизтоплива предназначались для машин скорой помощи.
14:34 03.05.2017
В ночь на 1 мая остановлена Уруссинская ГРЭС
В квартирах населения ведется подготовка к установке двухконтурных котлов.
14:29 03.05.2017
К 9 Мая казанские ИТ-специалисты создали книгу-игру «Штирлиц на передовой»
Интерактивная книга-игра одновременно является литературным произведением, в котором читатели могут самостоятельно создавать сюжет в роли Штирлица.
14:16 03.05.2017
В Азнакаевском и Чистопольском районах выявлено наибольшее количество сельхозпалов
Количество возгораний в Татарстане по сравнению в прошлым годом увеличилось на 31 процент.
14:07 03.05.2017
Фильм «Время первых» в Казани покажут бесплатно
В кинотеатре «Мир» пройдет кинофестиваль «День Победы» с показом фильмов татарстанских кинематографистов.
14:05 03.05.2017
В Казани прошел прием граждан по вопросам предоставления соцподдержки
Прием провели Эльмира Зарипова и Татьяна Воропаева.
13:40 03.05.2017
Показать еще