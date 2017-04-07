Синоптики предупредили о возвращении снегопадов

03 Май 2017 | новости

Недолго грелась Центральная Россия, сегодня на эту территорию заходит очередной холодный циклон, сообщила "Российской газете"

Максимальная температура в среду составит 10-13 градусов, возможны небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

В четверг станет еще на пару градусов холоднее, но без осадков. В ночь на 5 мая ожидаются заморозки до 2-4 градусов, дневная температура 10-15 градусов.

Особенно холодным будет день 6 мая - температура опустится до 7-12 градусов, а потом постепенно пойдет вверх. Но в День Победы потеплеет буквально на пару градусов. После праздников погода еще будет некоторое время повышаться, но с 16 мая начнется очередной виток похолодания.

Тепло во второй половине недели сохранится в Воронежской, Белгородской и Курской областях, температура будет держаться ближайшие пару дней около 20 градусов. Но все равно это ниже, чем в первые майские дни.

На севере Европейской территории умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На Кольском полуострове, в Архангельской области - 2-7 градусов. В Ненецком округе +1 - -4 градуса со снегом. Теплее в Вологодской области - 5-10 градусов, правда ветрено и дождь со снегом.

В Ленинградской, Псковской, Белгородской областях 10-15 градусов. Но ночью заморозки +3 - -2 градуса.

В Поволжье ненастная погода, кратковременный дождь с мокрым снегом. Резкое похолодание в этом регионе сегодня, после летнего тепла термометры покажут 13 градусов. В четверг на севере Поволжья температура 11 тепла, на юге до 15 градусов. Но ночью все еще минус. Тепло только в левобережье, здесь до 22 градусов. А в Оренбургской области все +27 градусов.

На черноморском побережье приятная весенняя погода - 17-22 градуса, местами до 26 градусов. Температура воды 10 градусов - купаться рано.

В Сибири тепло, а кое-где и жарко. В Омской области 4-5 мая - 22-27 градусов. Погода с дождями и грозами. В Кемеровской области и Алтайском крае - до 31 градуса. В центральных и южных районах Красноярского края погода ветреная, с мокрым снегом. Но здесь стремительно теплеет, если 4-го 5-10 градусов, то 5-го - 18-23 градуса.

У Байкала сильный мокрый снег, температура 6-11 градусов.

В Приморье 23-28 градусов, к концу рабочей недели температура снизится до 20-25, но лето не покинет этот регион