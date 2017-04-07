В Бугульминском районе 20 ветеранов ВОВ въехали в новые квартиры

03 Май 2017 | новости

Сегодня 20 ветеранам и вдовам участников ВОВ, проживающим на территории Бугульминского района РТ, вручили ключи от новых квартир, сообщает ИА «Татар-информ».

В торжественной церемонии участвовал глава Бугульминского района РТ Линар Закиров. Он поблагодарил руководство республики за поддержку, а строителей – за качественно и быстро возведенный дом.

Глава района осмотрел квартиру участника Великой Отечественной войны 91- летнего Ивана Лунева и поздравил его с новосельем.

«На войне я был огнеметчиком, тяжело приходилось... Но рядом всегда были товарищи. Вместе со мной воевали земляки с деревни Ефановка. Освобождал Белоруссию, воевали на Рижском направлении, освобождали Кенигсберг. Победу встретил в госпитале, лечился после ранения», – рассказал фронтовик, ушедший на войну в 1943 году, приписав себе один год.

Иван Лунев награжден орденом Красной Звезды и медалью за Победу над Германией. У ветерана 5 детей, 13 внуков и 15 правнуков.

Всего в Бугульминском муниципальном районе жильем обеспечены 247 фронтовиков. В очереди на получение субсидии остаются 2 ветерана. Напомним, инвестором строительства подпрограммных жилых домов является Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан.